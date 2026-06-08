Το Λουτράκι γίνεται τον Ιούνιο η πρωτεύουσα του κινηματογράφου!

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «ΓΕΦΥΡΕΣ», θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου 2026, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει το Σάββατο 13 Ιουνίου με το «1st BRIDGES – Greece on Classic Wheels», μια μοναδική διαδρομή κλασικών και ιστορικών αυτοκινήτων από το Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού PETROSOPHY στους Αγίους Θεοδώρους έως τους Καταρράκτες Λουτρακίου. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18:00.

Θα προηγηθούν οι παρουσιάσεις:

• «Ένα κινητό μουσείο με πρωταγωνιστή το αυτοκίνητο ως βασικό σκηνικό του κινηματογράφου», από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της HATSE και εκπρόσωπο της FIA.

• «Οδική Ασφάλεια και Νέες Τεχνολογίες», με τον Ιάσονα Μπαρουξή, FIA Mobility Activities – HATSE Greece.

Στις 20:30, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο ΗΛΕΚΤΡΑ, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, με μουσικό πρόγραμμα από τη Χορωδία Φίλων Μουσικής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, απονομές στα πληρώματα των ιστορικών οχημάτων και τιμητική διάκριση στην αγαπημένη ηθοποιό Αλεξάνδρα Λαδικού.

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ είναι ο «Πρώτος Άνθρωπος» (The First Man), βασισμένος στο ομώνυμο έργο του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Eugene O’Neill, βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1936) και πολλαπλά Βραβεία Πούλιτζερ. Το έργο μεταφέρθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στη μεγάλη οθόνη από ομάδα Βρετανών κινηματογραφιστών, με επικεφαλής τον δημιουργό, σκηνοθέτη και παραγωγό Hardeep Giani, στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους.

Σε παγκόσμια πρώτη προβολή θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, το δραματοποιημένο θεατρικό έργο «Μια Εποχή στην Κόλαση», σε μετάφραση και σύνθεση του Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία του Ηλία Μαλανδρή, με πρωτότυπη μουσική της Νένας Βενετσάνου και ερμηνείες των Κώστα Νικούλι, Νίκου Γκέλια, Γεωργίας Ανέστη και Κατερίνας Μαούτσου. Πρόκειται για ένα ποιητικό πορτρέτο του Αρθούρου Ρεμπώ, που εξερευνά τη θυελλώδη ζωή και τη διαχρονική επιρροή του ως σύμβολο ελευθερίας και εξέγερσης.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο ΗΛΕΚΤΡΑ από τις 13 έως και τις 20 Ιουνίου, με ώρα έναρξης στις 21:30 και ελεύθερη είσοδο.

Το Δημοτικό Κτίριο Beau Rivage θα φιλοξενήσει την έκθεση ζωγραφικής «Λουτράκι Μου» της Αριάννας Μπίνη από τις 13 έως και τις 21 Ιουνίου.

Παράλληλα, το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις:

• «Η Τέχνη του Σεναρίου στον Κινηματογράφο και στα Κόμικ: Ομοιότητες και Διαφορές», με τον Χάρη Γιουλάτο, σκηνοθέτη.

• «New Topographics – Photographic Landscapes», με τον Μίλτο Παπαδημητρόπουλο, αρχιτέκτονα και φωτογράφο.

• «Ολυμπία το Άλογο – Προπαραγωγή στον Κινηματογράφο: Εικαστικός Σχεδιασμός, Storyboards, Animatics, Previs», με τον Αλέξη Χαβιάρα, σκηνοθέτη και δημιουργό κινουμένων σχεδίων.

• Παρουσιάσεις νέων έργων (pitching sessions) από τους δημιουργούς που θα παραστούν στο Φεστιβάλ.

Η τελετή λήξης και η απονομή των Κινηματογραφικών Βραβείων «ΝΗΡΕΑΣ» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 19:00, στο Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού PETROSOPHY στους Αγίους Θεοδώρους, την πύλη της Πελοποννήσου.

Το μουσικό πρόγραμμα, αφιερωμένο σε αγαπημένα τραγούδια από ξένα μιούζικαλ, επιμελείται η Ελευθερία Βούλγαρη, με ερμηνείες από τις Νικολέτα Στρογγύλη, Αναστασία Βλουτή, Αγγελική Ξύδη και Παρασκευή Σαρρή.

Για εννέα ημέρες, το κοσμοπολίτικο Λουτράκι και οι Άγιοι Θεόδωροι θα γεμίσουν εικόνες, ιστορίες, δημιουργούς και πολιτισμό από κάθε γωνιά του κόσμου, αναδεικνύοντας την Κορινθία σε σημείο συνάντησης του διεθνούς κινηματογραφικού διαλόγου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «ΓΕΦΥΡΕΣ», με ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), αποτελεί έναν δυναμικό θεσμό που εδώ και χρόνια προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη δημιουργική έκφραση και τη δικτύωση επαγγελματιών του κινηματογράφου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από προβολές, εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιτεχνικές συνεργασίες και διεθνείς συμμετοχές, χτίζει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και νέων κινηματογραφικών φωνών.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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