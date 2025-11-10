Ο Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος αποτελεί μια από τις σκληρότερες και πιο αυθεντικές προκλήσεις στο χώρο των υπεραποστάσεων παγκοσμίως.

Το πάθος, η επιμονή και το ήθος των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τη διαρκή στήριξη των εθελοντών και των τοπικών κοινωνιών, κρατούν ζωντανό το πνεύμα της αυτοθυσίας και της υπέρβασης που χαρακτηρίζει τον Φειδιππίδη.

Φέτος, ο 9ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος, ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης 490 χιλιομέτρων που ενώνει την Αθήνα με τη Σπάρτη, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.

Μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει συμμετοχή δρομείς από 20 χώρες, ενώ οι εγγραφές κλείνουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν 80 σταθμοί ανεφοδιασμού κατά μήκος της διαδρομής, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί και η συγκινητική προσφορά των εθελοντών, που θα συμβάλουν και οι οποίοι ήδη ξεπερνούν τους 300.

Στην περσινή διοργάνωση (21-25 Νοεμβρίου 2024) συμμετείχαν 65 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκ των οποίων οι 23 κατάφεραν να τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 98 ωρών, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο δυσκολίας και τη μοναδική πρόκληση που συνιστά αυτός ο αγώνας.

Η περσινή διοργάνωση ήταν ιστορική ανεβάζοντας ψηλά το πήχη αφήνοντας βαριά παρακαταθήκη για τους επόμενους διεκδικητές της διαδρομής, καθώς σημειώθηκαν δύο ισάριθμα νέα ρεκόρ διαδρομής, ανδρών και γυναικών!

Ο Ivan Zaborskiy από τη Ρωσία τερμάτισε πρώτος με τον εκπληκτικό χρόνο 52:52"28

Στις γυναίκες η Irina Masanova, επίσης από τη Ρωσία, κατέρριψε το ρεκόρ γυναικών σημειώνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 8 χρόνια της διοργάνωσης 66:41'08.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 17:00 , στο hard Rock Cafe Athens, Monastiraki. Εκδήλωση για παραλαβή bib number των αθλητών και τεχνική ενημέρωση.

9th Authentic Pheidippides Run https://goo.gl/maps/2sWUNGeN1Cyi4dEZA?g_st=am

Εκκίνηση: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 6:00 π.μ από την πλατεία Μίκης Θεοδωράκης, συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιερά Οδός.

Τερματισμός: του τελευταίου αθλητή, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 8:00 π.μ.στην πλατεία Μίκης Θεοδωράκης.

Ο πρώτος αθλητής, αναμένεται το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το μεσημέρι.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων η τελετή λήξης, Απονομές και Βραβεύσεις Αθλητών, Χορηγών, Εθελοντικών Συλλόγων.