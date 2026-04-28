George Kontrafouris Quartet – “International Jazz Day”

Το κουαρτέτο του Γιώργου Κοντραφούρη κλείνει τον φετινό κύκλο της αγαπημένης σειράς συναυλιών του Ιδρύματος Jazz στο Μουσείο, που είχε τίτλο “Her Voice” και ανοίχτηκε σε νέες μουσικές διαδρομές ενσωματώνοντας την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης.

Ο πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης και ο ντράμερ Alex Coulon δίνουν φωνή στις επόμενες γενιές της ελληνικής τζαζ και συμπράττουν με τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης τζαζ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Ελευθερία Παπαοικονόμου (φωνητικά) και Νικολέττα Φλούμη (μπάσο), για μια βραδιά με πρωτότυπες συνθέσεις καθώς και πρωτότυπες εκτελέσεις αγαπημένων κομματιών.

Ο Γιώργος Κοντραφούρης έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους μουσικούς, παίζοντας πιάνο ή hammond, όπως οι Marc Johnson, Arild Andersen, Marcus Stockhausen, Andy Sheppard, Ralph Peterson Jr., Lou Donaldson και πολλοί άλλοι. Διδάσκει πιάνο και hammond εδώ και χρόνια στο Ωδείο Athenaeum στην Ελλάδα και στην Sibelius Academy στη Φινλανδία, ενώ τα τελευταία χρόνια ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Έχει δώσει πολλά σεμινάρια στην τζαζ μουσική στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, ηγείται του George Kontrafouris Trio και του Baby Trio και εμφανίζεται με το σύνολο George Trantalidis Trilogia και με τον Timo Lassy.

Συντελεστές:

Γιώργος Κοντραφούρης: πιάνο

Ελευθερία Παπαοικονόμου: φωνητικά

Νικολέττα Φλούμη: μπάσο

Alex Coulon: ντραμς





Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:

Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:

Πέμπτη 7 Μαΐου | 20.30

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€

Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο :

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας πλέον την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο “Her Voice”, τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης – ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα goulandris.gr και στις σελίδες στα social media @BEGoulandrisFoundation

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635

Τ: 210 725 2895

visit@goulandris.gr | goulandris.gr