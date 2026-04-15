Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 13:00

Επιμέλεια: Εβίτα Τσοκάντα

H Έκθεση, φωτίζει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής —με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή— ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης κ.ά.

Η ιχνηλάτηση σύγχρονων ζητημάτων μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος αποκαλύπτει τόσο τις καταβολές τους όσο και τη διαρκή τους επικαιρότητα. Εξετάζονται αγωνίες που σήμερα μοιάζουν επείγουσες —όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο δημόσιος χώρος, το περιβάλλον, οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι έμφυλες ταυτότητες— αναδεικνύοντας τη βαθύτερη ιστορική τους συνέχεια. Οι προσεγγίσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών καταδεικνύουν ότι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα δεν ακολούθησε γραμμική πορεία, αλλά διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς ταλαντώσεις: ανάμεσα στην ενδοσκόπηση και την εκδηλωτικότητα, τη συνοχή και τη σύγκρουση. Σε αυτές τις δυναμικές εντάσεις αναγνωρίζεται η καταγωγή αλλά και η ζωτικότητα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με τις συγγένειες και τις αντιφάσεις που τη διατρέχουν έως σήμερα.

Η έκθεση ανοίγει έναν διάλογο με την ιστορία, δίνοντας την ευκαιρία για μια νέα ματιά στο πρόσφατο παρελθόν. Προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πώς οι καλλιτέχνες, από γενιά σε γενιά, μορφοποιούν και νοηματοδοτούν την αβεβαιότητα. Παράλληλα, σηματοδοτεί την αρχή μιας αναδρομής στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, φέρνοντας στο φως ξεχασμένες ή ανεκπλήρωτες οφειλές προς το παρελθόν.

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 13:00

Διάρκεια : Σάββατο 25 Απριλίου 2026 έως Κυριακή 25 Απριλίου 2027

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μουσείου: https://www.vorresmuseum.gr/program/retrospectively-selections-from-the-vorres-museum-collection/

***

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00

Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.

Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.

Tocafé

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00

Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό

Διεύθυνση

Μουσείο Βορρέ

Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική 19002

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: €5

Μειωμένο εισιτήριο: €3

(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)

Ι

