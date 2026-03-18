“Chamber Orchestra of Europe” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο διαπρεπής πιανίστας Kirill Gerstein και η Chamber Orchestra of Europe παρουσιάζουν την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον πλήρη κύκλο των πέντε Κοντσέρτων για πιάνο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν — μια μαραθώνια μουσική εμπειρία που αποτυπώνει τη μετάβαση του συνθέτη από τον κλασικισμό σε ένα εντελώς προσωπικό, επαναστατικό μουσικό ύφος.

Τα Κοντσέρτα του Μπετόβεν δεν είναι απλώς ένας κύκλος έργων: αποτελούν χρονικό της ωρίμανσης ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ανθρωπότητας. Ενώ τα πρώτα τρία Κοντσέρτα διατηρούν τη διαύγεια της βιεννέζικης παράδοσης, σταδιακά το πιάνο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, καθορίζοντας τη μορφή και την εκφραστική κατεύθυνση. Στο Κοντσέρτο αρ. 4, ο Μπετόβεν ανατρέπει τη συνήθεια της εποχής: το πιάνο ξεκινά μόνο του, πριν μπει η ορχήστρα, η οποία καλείται να απαντήσει και να αναπτύξει το μουσικό υλικό που ορίζεται από τον σολίστ. Στο Κοντσέρτο αρ. 5, το λεγόμενο και «Αυτοκρατορικό», η συνεργασία πιάνου και ορχήστρας κορυφώνεται οικοδομώντας μια λαμπερή μουσική αρχιτεκτονική, γεμάτη στιβαρότητα και ενέργεια. Μαζί, τα πέντε Κοντσέρτα μαρτυρούν την πορεία του Μπετόβεν προς την ωριμότητα και την ελευθερία που ο συνθέτης αναζήτησε στην τέχνη και υπερασπίστηκε με πάθος σε όλη του τη ζωή.

Σολίστ και μαέστρος είναι ο Κίριλ Γκέρσταϊν, ο οποίος διακρίνεται διεθνώς για τον πλούτο της μουσικής του προσέγγισης και τη βαθιά του κατανόηση τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης πιανιστικής γραμματείας. Συμπράττει με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης, ένα κορυφαίο σύνολο που ξεχωρίζει για τις εμπνευσμένες εμφανίσεις και τις πολυβραβευμένες ηχογραφήσεις του, μετρώντας δεκαετίες λαμπρής παρουσίας στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί ολόκληρος ο κύκλος των Κοντσέρτων σε δύο συνεχόμενες βραδιές, σε μία εκδήλωση – σταθμό του φετινού Φεστιβάλ της Άνοιξης.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

Ludwig van Beethoven

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 0 σε μι ύφεση μείζονα, WoO4 (1784)

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε ντο μείζονα, έργο 15

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 σε σολ μείζονα, έργο 58

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

Ludwig van Beethoven

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 19

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3 σε ντο ελάσσονα, έργο 37

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 5 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 73 («Αυτοκρατορικό»)

Chamber Orchestra of Europe

Μουσική διεύθυνση & Πιάνο Kirill Gerstein

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/chamber-orchestra-of-europe-2/

Τιμές εισιτηρίων

13 € (εκπτωτικά) • 19 € • 30 € • 42 € • 52 €• 62 € • 70 €

