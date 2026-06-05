THEODORE Live – A Cold Summer στη Στοά Culture

Με την πρώτη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού, η Στοά Culture εγκαινιάζει και επίσημα το πρόγραμμα “Καλοκαίρι στο Αίθριο” και συστήνει το αίθριο της Στοάς στο κοινό, ως έναν νέο ζωντανό πολιτιστικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας.

Στην καρδιά του Μεγάρου Αρσάκη, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, δημιουργείται ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης για μουσική, παραστατικές τέχνες, σινεμά, συζητήσεις και διαθεματικές δράσεις. Με οδηγό τη φράση «Στοά Culture, πολιτισμός στην πόλη», προσκαλεί καλλιτέχνες και κοινό να ξανασυναντηθούν μέσα σε έναν χώρο όπου η αρχιτεκτονική, η μνήμη και η σύγχρονη δημιουργία συνομιλούν με τη ζωή της πόλης.

Φως, εικόνα και ένα μοναδικό κτίριο γίνονται σκηνικό για μια ενιαία αφήγηση, μέσα από στιγμές της δισκογραφίας του Theodore αλλά και από νέο υλικό. Ένας κόσμος που αλλάζει με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε, ένα δυσοίωνο παρόν από το οποίο αποστρέφουμε συχνά το βλέμμα μας και η απαραίτητη επιμονή να βρεθεί μέσα του φως, συντροφικότητα και ελπίδα. Αφορμή για τη θεματολογία αυτού του concept είναι το επερχόμενο ομότιτλο single του Theodore, με τίτλο ‘A Cold Summer’, που θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου.

Ο Theodore, ένας καλλιτέχνης με 15 χρόνια πορείας και πέντε ολοκληρωμένα albums στο ενεργητικό του, έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ το 2019 επιλέχθηκε από τον Bob Boilen για ένα NPR Tiny Desk session.

Τη συναυλία θα ανοίξει ο THE Astrolabe, το cinematic electro-pop μουσικό project που δημιούργησε ο Αθηναίος καλλιτέχνης Θάνος Γιαμάς. Από το 2024, έχει εμφανιστεί live σε Λονδίνο και Αθήνα, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views και streams και έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία, με εμφανίσεις στην εμβληματική εκπομπή Sunday Brunch του Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκτενή παρουσίαση στο βρετανικό Rolling Stone, ενώ έφτασε και στα ημιτελικά του Sing for Greece με το τραγούδι ‘Drop It’.

🌿 Καλοκαίρι στο Αίθριο

🏛️ Στοά Culture — Πολιτισμός στην πόλη