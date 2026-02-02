ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

7 Φεβρουαρίου 2026, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

8 Φεβρουαρίου 2026, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Όπως κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συμμετέχει στην ετήσια έκθεση ενημέρωσης για τις σπουδές στη Γαλλία. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι το διεθνές κύρος, ο διεθνής προσανατολισμός, η ποιότητα των φορέων υποδοχής διεθνών φοιτητών και η ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, να συναντήσει τους εκπροσώπους τους, και να παρακολουθήσει θεματικές διαλέξεις για τις σπουδές στη Γαλλία.

Στη Γαλλία φοιτούν σήμερα περίπου 444.000 ξένοι φοιτητές και το 2024-2025 ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών έφτασε τους 3.603. Πρόκειται για αύξηση κατά 40% τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει το ανοδικό ενδιαφέρον τους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γαλλία.

Η έκθεση αφορά όλες τις κατευθύνσεις και όλα τα επίπεδα, από το πτυχίο έως το μεταπτυχιακό και τη διδακτορική έρευνα. Τα ιδρύματα που συμμετέχουν, προσφέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία αι ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 – Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Ομιλίες στα γαλλικά ή στα ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία

Με φυσική παρουσία καθώς και σε απευθείας μετάδοση από τα κοινωνικά δίκτυα του Γαλλικού Ινστιτούτου

Στο τέλος κάθε θεματικής παρουσίασης το κοινό θα μπορεί να θέσει τις ερωτήσεις του.

Το πρόγραμμα και οι θεματικές των παρουσιάσεων θα αναρτηθούν στο www.ifg.gr

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 – Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί στο www.ift.gr

Στην έκθεση συμμετέχουν τα παρακάτω ιδρύματα:

► Πανεπιστήμια

Sciences Po Paris

Université Claude Bernard Lyon 1

Université Catholique de Lille – ESPOL

Université d'Evry – Paris-Saclay

Université de Montpellier

Université de Montpellier Paul Valéry

Université de Rouen Normandie

Université de Toulon

Université Littoral Côte d'Opale

Université Lyon 3 Jean Moulin

Université Marie & Louis Pasteur

Université Paris-Panthéon-Assas

Université Sorbonne Paris-Nord

► Πολυτεχνεία

Ecole Polytechnique

EPITECH

Grenoble INP UGA - Polytech Grenoble

INP Bretagne

INSA Rouen Normandie

► Business Schools, Εξειδικευμένες Σχολές & Ινστιτούτα