Ελλάδα μάνα μας γλυκιά

ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στην ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα

«ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΓΛΥΚΙΑ"

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026»

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑΜΑΡΙ Παστίδας Ρόδου, σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και τη Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. Ρόδου και υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και International Action Art και την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών Πειραιώς, θα παρουσιάσει την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 (Ημέρα Γιορτή της Γυναίκας) στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και ώρα 19:00, μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο "ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΓΛΥΚΙΑ" στην οποία συμμετέχουν χορευτές, τραγουδιστές, μουσικοί, χορωδοί και αφηγητές και η οποία είναι αφιερωμένη στην Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα την 7η Μαρτίου 1948.

Επειδή η εκδήλωση συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, θα πραγματοποιηθεί και ένα μικρό αφιέρωμα στη γυναίκα, ως σύμβολο δύναμης, προσφοράς και δημιουργίας.

 

Είσοδος Ελεύθερη

 

