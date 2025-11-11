“΄Εντα” στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Από τις 7 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Τζένη Καρέζη παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση με τίτλο "Έντα" σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και κείμενα Αντώνη Τσιοτσιόπουλου.

Έτος 2032 . Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Για μια τετραετία η χώρα κυβερνήθηκε από τον πιο έντιμο πολιτικό που γνώρισε ποτέ. Ο Γεράσιμος Βαρδαβάς επιλέχθηκε από όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου που δημιούργησαν τη «Σύμπραξη» για να αντιμετωπίσουν τις μέχρι τότε συντηρητικές κυβερνήσεις. Τώρα, λίγο πριν τις επόμενες εκλογές, ο Γεράσιμος Βαρδαβάς βρίσκεται βαριά άρρωστος στο σπίτι του.

Η κόρη του, Έντα, είναι δίπλα του. Ο σύζυγός της, Πολύζος, νυν υπουργός, αναμετριέται με άλλους πολιτικούς για τη διαδοχή της προεδρίας στη «Σύμπραξη» και, γιατί όχι, την πρωθυπουργία. Το πένθος της Έντα, ένα μεγάλο σκάνδαλο, εγωισμοί και ανταγωνισμοί φέρνουν την κατάσταση στο σπίτι του Βαρδαβά στα άκρα και τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Πρόκειται για ένα πολιτικό-ψυχολογικό δράμα με δόσεις καυστικού χιούμορ. Με αφορμή την Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν, μια σύγχρονη Έντα δρα και αντιδρά σε ένα «σημερινό» κοινωνικό-πολιτικό σκηνικό για να προκύψει ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο που εγείρει ερωτήματα δημοκρατίας, αλήθειας, προσωπικής και συλλογικής ηθικής, ενώ εξερευνά τα όρια της «αυτοθυσίας» μπροστά στο «μεγάλο όραμα».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος - Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας

Βοηθός σκηνογράφου − ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Καζάκος

Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Graphic Design-Trailer: Γιώργος Γούσης

Sound Design: Ανδρέας Μιχόπουλος

Video-Projection: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Από 7 Νοεμβρίου

Παρασκευή, 21:00 | Σάββατο, 18:00 & 21:00 | Κυριακή, 18:30

Διάρκεια: 100΄ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του Θεάτρου

Στο More.com: Έντα | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων € 15.00 - € 25.00