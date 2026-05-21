Νέοι σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου, δίνουν το πιο σημαντικό ραντεβού τις ερχόμενες ημέρες!

Για 4η συνεχή χρονιά, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών δίνει βήμα προβολής στους νέους Έλληνες δημιουργούς του παρόντος και του μέλλοντος, με περισσότερες από 50 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, σπουδαστικές και animation παραγωγής 2024, 2025, 2026. Οι ταινίες θα προβληθούν διαγωνιστικά τα απογεύματα της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, δημιουργώντας ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου και συζήτησης ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό τους.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών ees.org.gr καλεί τους φίλους του κινηματογράφου στο 4ο Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους (facebook.com/PanoramaEES) που θα διοργανώσει από την Παρασκευή 22 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Αίθουσα κινηματογραφικών προβολών), και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΠΟΘΑ και της Σχολής Σταυράκου.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την Κυριακή 24 Μαΐου

Την Κυριακή 24 Μαϊου 12.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με ελεύθερη είσοδο με θέμα:

Εθνική Κινηματογραφία, Γέφυρα με τον Κόσμο

Η ταυτότητα του εθνικού μας κινηματογράφου σε διάλογο με το παγκόσμιο οπτικοακουστικό τοπίο.

Μια ανοιχτή συζήτηση που αφορά το μέλλον των νέων κινηματογραφικών δημιουργών που ήδη δημιουργούν στον χώρο του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοπίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ τη Δευτέρα 25 Μαΐου

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 25 ΜΑΪΟΥ στις 18.30 – 20.30 με διακεκριμένες ταινίες.

«Η ελληνική μικρού μήκους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου»

“Washingtonia” – Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, 2014, 24’

“Bella” – Θέλγια Πετράκη, 2020, 24’

“AirHostess-737” – Θανάσης Νεοφώτιστος, 2022, 16΄

“Αερολίν” – Αλέξης Κουκιάς – Παντελής, 2023, 19’

“Νoi” – Νεριτάν Ζιντζιρία, 2025, 15΄

Οι τιμητικές αυτές προβολές θα κλείσουν με σύντομη συζήτηση με τους δημιουργούς

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Τέλος το βράδυ της Δευτέρας, τελευταία μέρα του Πανοράματος, σε ειδική τελετή στις 21.00 στην αίθουσα Κινηματογράφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, θα απονεμηθούν Βραβεία Σκηνοθεσίας και εύφημες μνείες με παρουσία των εκπροσώπων των Φορέων Κινηματογράφου και άλλων.

Επίσης, θα γίνουν τιμητικές απονομές στους επώνυμους σκηνοθέτες Τάκη Σπετσιώτη, Λένα Βουδούρη και Περικλή Χούρσογλου, με παράλληλη προβολή σημαντικών πρώτων ταινιών τους μικρού μήκους.

Τη τελετή της απονομής θα συντονίσουν η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εκδήλωσης Άλκης Σδούγκος.