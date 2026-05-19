ΘΒΘ 2026: Η επετειακή 15η Τελετή Απονομής με Γιώργο Κωνσταντίνου, Κώστα Σαντά και βραβεύσεις για τις καλύτερες παραγωγές της χρονιάς στην Καλαμαριά

Τα 15α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης προετοιμάζονται για τη λαμπρή επετειακή τους διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στη φετινή επετειακή Τελετή Απονομής, η ανάδειξη των κορυφαίων της σκηνής για τη σεζόν 2025/26 θα πλαισιωθεί από τιμητικές βραβεύσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες, μουσικοθεατρικά δρώμενα και ειδικά αφιερώματα. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η βράβευση των σπουδαίων ηθοποιών Γιώργου Κωνσταντίνου και Κώστα Σαντά για το σύνολο της καλλιτεχνικής τους πορείας στην τέχνη.

Νέα Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις

Φέτος, ο θεσμός επεκτείνεται εγκαινιάζοντας το νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. όλης της χώρας, ενισχύοντας τους δεσμούς της Θεσσαλονίκης με την περιφερειακή θεατρική παραγωγή. Η νικήτρια παραγωγή προκύπτει μέσω ψηφοφορίας Επιτροπής και Κοινού. Παράλληλα, για τρίτη συνεχή χρονιά θα απονεμηθεί το βραβείο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο φέτος απονέμεται στη δραστήρια τοπική ομάδα Bloom Theatre Group. Με το τιμητικό βραβείο Ερασιτεχνικού Θιάσου θα τιμηθεί η θεατρική ομάδα «Φύρδην Μίγδην».

Υποψηφιότητες και Ψηφοφορία

Στις φετινές υποψηφιότητες κυριαρχούν οι παραγωγές του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» και «Ζορμπάς» με 10 υποψηφιότητες, ακολουθούμενες από τον «Άγριο Σπόρο» (08) και την «Πλατφόρμα» (07). Συνολικά 35 παραγωγές διεκδικούν τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής στις 16 κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μιας διευρυμένης, 50μελούς Κριτικής Επιτροπής. Το κοινό έδωσε βροντερό «παρών» με 22.375 ψήφους, αναδεικνύοντας τους δικούς του φιναλίστ.

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει μουσικά αφιερώματα στον Διονύση Σαββόπουλο και τη Μαρινέλλα, με τις μουσικούς Σοφία Κεραμάρη, Ηρώ Ευθυμίου, Ξένια Γραμματικού και τον ηθοποιό Σπύρο Σαραφιανό. Την παρουσίαση της τελετής έχει αναλάβει η επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός Δέσποινα Αυγερίδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η πολυτάλαντη Μαίρη Ανδρέου.

Τα έπαθλα θα αποδώσουν προβεβλημένοι καλλιτέχνες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»

Ώρα Προσέλευσης: 20:30 | Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM