«Η 2η ευκαιρίΑ» από τη Θεατρική Ερασιτεχνική Ομάδα «Ταυτισμός»

Το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης κωμωδίας μυστηρίου «Οι 13 Κληρονόμοι του κ. Νέλσον», με τίτλο «Η 2η ευκαιρίΑ», έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 20:00.

Η Σύμβουλος Αναπηρίας Παρασκευή Σαλαβγιά, εμπνεύστρια και δημιουργός της πρώτης πανελλαδικά θεατρικής ερασιτεχνικής ομάδας «Ταυτισμός», η οποία αποτελείται ως επί το πλείστον από ενήλικες και ανήλικους στο φάσμα του αυτισμού, γράφει και σκηνοθετεί μαζί με την Ηλιάννα Σαλαβγιά το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης κωμωδίας μυστηρίου «Οι 13 Κληρονόμοι του κ. Νέλσον», με τίτλο «Η 2η ευκαιρίΑ».

Ο «Ταυτισμός», που μετρά δύο χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία κοινότητα που αλληλεπιδρά με σεβασμό, αγάπη και δικαιοσύνη μέσα από την τέχνη του θεάτρου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ουσιαστικό ψυχοσυναισθηματικό έργο με τα μέλη της. Μέσα από τις κοινωνικοπολιτιστικές παραγωγές του, έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό κοινωνικής συμπερίληψης, διαχέοντας το κοινωνικό του αποτύπωμα με την υποστήριξη του Οργανισμού See Beyond.

Οι «13 Κληρονόμοι» επιστρέφουν, με το νέο κεφάλαιο “Η 2η ευκαιρίΑ” κινούμενοι ανάμεσα σε φιλοδοξίες, απογοητεύσεις και μικρές καθημερινές μάχες, σε έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο κωμικό και το υπαρξιακό. Μέσα από μια κοινωνική κωμωδία επανεκκίνησης, γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και συγκίνηση, οι χαρακτήρες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή και τις σχέσεις τους.

Η «2η ευκαιρίΑ» αποτελεί μια ουσιαστική μετατόπιση από την ύλη στην ουσία και από το «εγώ» στο «εμείς», αναδεικνύοντας την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει, να αγαπά και να ξεκινά ξανά. Το έργο φωτίζει την αληθινή κληρονομιά που αφήνει ο άνθρωπος πίσω του, βασισμένη στην αγάπη, την αποδοχή, τη συνύπαρξη και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η δράση της ομάδας «Ταυτισμός» αναδεικνύει τη δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης και της συμπερίληψης, δίνοντας χώρο και φωνή σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού μέσα από τη θεατρική δημιουργία. Η παράσταση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική και θα υποστηρίζεται με ταυτόχρονη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Συνδιοργάνωση: See Beyond

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου www.tch.gr

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