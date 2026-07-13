“Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα” την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο «Άννα Συνοδινού»

Έπειτα από τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών για 3η χρονιά, η «Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία περιοδεύοντας σε επιλεγμένα καλοκαιρινά Φεστιβάλ σε πόλεις της Ελλάδας. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο «Άννα Συνοδινού», στα πλαίσια του Φεστιβάλ των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού «Στη Σκιά των Βράχων».

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, υποψήφια με την ερμηνεία της για το βραβείο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ, σε έναν υποκριτικό άθλο ερμηνεύει έναν συγκλονιστικό μονόλογο για την ιστορία μιας γενιάς που στις ταραγμένες δεκαετίες του νεοελληνικού βίου (1940-1970) επέλεξε, με βαρύ τίμημα, να αλλάξει τον κόσμο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φώτης Μακρής.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το εμβληματικό αυτό μυθιστόρημα παρουσιάζεται επί σκηνής.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Η ιστορία μιας γυναίκας και η ιστορία της Ελλάδας μαζί!

Η κεντρική ηρωίδα, η «αρραβωνιαστικιά», καταφεύγει στη μνήμη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αφηγηθεί την εμπειρία της αλλά και την εμπειρία της γενιάς της, προσπαθώντας να βρει το νόημα της Ιστορίας.

Σ’ όλη αυτή την διαδρομή, η ηρωίδα αναπλάθει εμπειρίες από την προπολεμική Ελλάδα, από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, από την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τη μετεμφυλιακή περίοδο και τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά και από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (μετανάστευση, πολυπολιτισμικές κοινωνίες κ.ά.).

Η διασκευή του μυθιστορήματος, που έχει γίνει από τον Φώτη Μακρή, την Κλεοπάτρα Τολόγκου και τη Στέλλα Κρούσκα, πλέκεται στον διπλό ιστό της προσωπικής και της συλλογικής περιπέτειας.

Πρόσωπα κοινά, αθέλητοι πρωταγωνιστές ή ανίδεοι κομπάρσοι του δράματος: Αντίσταση, εμφύλιος, διώξεις. Μεγάλα οράματα και διαψεύσεις, διάλυση πολλών ψευδαισθήσεων. Η Ελλάδα, ο κόσμος.

Σ’ ένα μεταίχμιο της ζωής της και της πρόσφατης ιστορίας μας –στη διάρκεια της δικτατορίας– η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, ανασύροντας τις μνήμες της πετράδι-πετράδι, συνθέτει το ψηφιδωτό της τριακονταετίας.

Ερμηνεία: Γιασεμί Κηλαηδόνη

Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής

Διασκευή: Στέλλα Κρούσκα, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Φώτης Μακρής

Σκηνογραφία: Μάριος Σπηλιόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική: Νείλος Καραγιάννης

Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς

Επιμέλεια οπτικού υλικού-trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΗ

Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ

Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο «Άννα Συνοδινού» – Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων : 18,00ευρώ και μειωμένο 15,00ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/i-arraboniastikia-tou-axillea-byronas/ & στα ταμεία του Φεστιβάλ Βύρωνα