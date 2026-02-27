Η Αθήνα από το 1821 έως το 1940: Τρία ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, σε τρεις μέρες, στο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επαναφέρει στο κοινό τα τρία πρώτα ιστορικά ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, στις 28, 29 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου, που αφηγούνται τη συναρπαστική πορεία της Αθήνας από την Επανάσταση του 1821 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για την πρώτη ενότητα μιας σειράς έξι ντοκιμαντέρ, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα χρόνια με τα τρία επόμενα έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940–2021.

Μέσα από σπάνιο και άγνωστο αρχειακό υλικό –σχέδια, γκραβούρες, φωτογραφίες και φιλμ που εντοπίστηκαν και συντηρήθηκαν στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα– η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ, μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεδιπλώνουν την πολυκύμαντη ιστορία της πόλης.

Η μουσική της εποχής, αναδημιουργημένη από τον Νίκο Πλατύραχο (και στο τρίτο ντοκιμαντέρ από την Κατερίνα Πολέμη), σε συνδυασμό με την πρωτότυπη μουσική, τις αφηγήσεις και το σπάνιο οπτικό υλικό, σε μοντάζ της Αλίκης Παναγή, ζωντανεύουν τις περιόδους κατά τις οποίες η Αθήνα μεταμορφώθηκε από μια μικρή οθωμανική πόλη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Οι προβολές στο Μέγαρο

Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση (1821–1896)

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 | ώρα 20:00

Η διαδρομή από τα χρόνια του Όθωνα έως τη νεοκλασική Αθήνα του Γεωργίου Α΄ και τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896.

Η Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα (1896–1922)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | ώρα 20:00

Η πόλη στους πολέμους, τον Εθνικό Διχασμό και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η Αθήνα αλλάζει ριζικά με την άφιξη των προσφύγων.

Πρώτη παρουσίαση στο Μέγαρο – είχε πρωτοπροβληθεί το 2023 στο Μουσείο Μπενάκη.

Η Αθήνα του Μεσοπολέμου (1922–1940)

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 | ώρα 20:00

Η άνοδος της αστικής και εργατικής τάξης, η πολιτιστική άνθηση της γενιάς του ’30, ο εκσυγχρονισμός της πόλης και το τέλος μιας δημιουργικής αλλά αντιφατικής εποχής με την επάνοδο της μοναρχίας και τη δικτατορία του Μεταξά.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μαρία Ηλιού

Ιστορικός Σύμβουλος: Αλέξανδρος Κιτροέφ

Μοντάζ: Αλίκη Παναγή

Φωτογραφία: Buddy Squires, Σίμος Σαρκετζής, Γιώργος Γιαννέλης

Ήχος: John Zecca, Mark Mandler, Άρης Παυλίδης

Μιξάζ: Θύμιος Κολοκούσης

Τιμή εισιτηρίων ανά προβολή

10 € (Γενική Είσοδος)

