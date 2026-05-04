“Η επιθεώρηση-Εγώ θα σας τα πω! – Καλοκαίρι 2026”

Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη.

Με αιχμηρό χιούμορ, καταιγιστική ενέργεια και χορταστική πολιτική σάτιρα (γιατί αλλιώς δεν γίνεται), Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – «Εγώ θα σας τα πω!» έρχεται να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.

Η Ελλάδα 2.0 ξεδιπλώνεται… κι όλοι θέλουν να μας τα πουν!

Μια ξέφρενη Επιθεώρηση 2.0 ξεπηδά κατευθείαν από τη δική μας απίστευτη καθημερινότητα: λατρεμένοι πρωθυπουργοί, woke agenda, προδομένες θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, «τραμπικοί» πατριώτες με χρυσές στάνες και άφθονη corporate φλυαρία, σε ένα πανηγύρι επικαιρότητας χωρίς φρένο.



Χαρούμενοι εργαζόμενοι του 16ώρου, «αδιάφθοροι» εισαγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς, αριστεροί σε κρίση ταυτότητας που αναζητούν την Ιθάκη τους και ένα πρωθυπουργικό επικοινωνιακό επιτελείο που κάνει οντισιόν για νέους fans στο TikTok.

Υπουργοί εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία, πρέσβειρες–superstars κάνουν διπλωματία στις πίστες, ενώ μανάδες μοιράζουν ζακέτες στα οδοφράγματα του Pride.

Με καυστικές ατάκες και ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix την ειδησεογραφία και την καθημερινότητά μας. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει με μπραντσάδικα και Airbnb σε φουλ ανάπτυξη, latte macchiato και business meetings για energy security και AI sustainability.

Και κάπου στο Κολωνάκι, η Αριστεία και η Ατομική Ευθύνη απολαμβάνουν brunch με quinoa bowls και avocado toast!

Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο – αυτό που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, μέσα από το βλέμμα της επιθεώρησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Κείμενα – Στίχοι τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης

Πρωτότυπα τραγούδια – Μουσική – Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνικά – Κοστούμια Μαγδαληνή Αυγερινού

Κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Αγγελική Πολίτη

Φωτογραφίες – Artwork – Trailer Χρήστος Συμεωνίδης

Μουσικοί επί σκηνής Αντώνης Παλαμάρης – μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης – ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming

Παρτιτούρες Άρης Ζέρβας

Παίζουν Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

*

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – «Εγώ θα σας τα πω!»

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

4, 5, 6 & 7 Ιουνίου Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

17 & 18 Ιουνίου Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

23 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

12 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Δίου

14 Ιουλίου Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη» Βέροια

18 Ιουλίου Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος»

*Περισσότεροι σταθμοί θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισιτήρια: https://nkt.gr/plays/ego-tha-sas-ta-po-i-epitheorisi/

& https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ego-tha-sas-ta-po-epitheorisi/















