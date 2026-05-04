“PIANO CITY ATHENS 2026” 9-18 ΜΑΪΟΥ
H Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή αφιερωμένη στο πιάνο!
Πρόγραμμα συναυλιών
Από τις 9 έως τις 18 Μαΐου 2026, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Το PIANO CITY ATHENS 2026 για 4η συνεχή χρονιά, μέσα από μια μεγάλη γκάμα αγαπημένων ακουσμάτων, με αναγνωρισμένους Έλληνες και Διεθνείς σολίστ, αλλά και με ανερχόμενα ταλέντα, θα γεμίσει μελωδίες τα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης.
Ο Εθνικός κήπος, η Πλατεία Μητροπόλεως, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Σινέ Δεξαμενή, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Deree, το NJV Athens Plaza Hotel, Δημαρχεία και Ωδεία θα πλημμυρήσουν από τους ήχους του πιάνου, που εφέτος για πρώτη χρονιά θα δείξει και τον βαθιά κοινωνικό του χαρακτήρα, αφού η μουσική θα συναντήσει αυτή τους ανθρώπους που δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να πάνε κοντά της. Συναυλίες θα δοθούν στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) στον Ελεώνα Θηβών, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», στο ΠΕΓΚΑΠ αλλά και στην πλατεία Μητροπόλεως με συναυλία από Ωδείο ΑΜΕΑ, γιατί σε αυτό το θαύμα της τέχνης όλοι είμαστε ίσοι.
Μελωδίες και αγαπημένα ακούσματα, από βιρτουόζους πιανίστες και ανερχόμενα ταλέντα, θα αντηχούν στα πιο απρόβλεπτα σημεία της πόλης δωρεάν για το κοινό σε όλους τους δημόσιους χώρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site μας: https://www.pianocityathens.gr/
Τη διοργάνωση στην Ελλάδα έχει η εταιρεία Robin 4 Arts Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος Συμεωνίδης
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Παρασκευή 8 Μαΐου
18.30 | PRESS EVENT | Αndreas Kern | ρεσιτάλ πιάνου
Opening Concert σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας
Closed press event
Σάββατο 9 Μαΐου
11.00-13.30 | Χρήστος Φούντος | Αλασία Γη
Ρεσιτάλ Πιάνου Εμπνευσμένο από Ελληνικά και Κυπριακά Τραγούδια
Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του φορέα “Σπίτι της Κύπρου”
Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00
Εθνικός Κήπος, Αθήνα (πλησιέστερη είσοδος από λεωφόρος Αμαλίας)
17.00-19.30 | Βαλεντίνη Λοίζου | Πιάνο στον Εθνικό Κήπο
Ρεσιτάλ με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ
Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00
Εθνικός Κήπος, Αθήνα (πλησιέστερη είσοδος από λεωφόρο Αμαλίας)
19.45 | Συναυλία του “Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής”
Από τον Αστερισμό του Πιάνου στο Ζωδιακό Κύκλο
Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής – Αίθουσα Εκδηλώσεων
Κυριακή 10 Μαΐου
11.00-13.30 | Ρεσιτάλ πιάνου για του μικρούς μας φίλους και φίλες
Ταλαντούχα παιδιά, με χεράκια μαγικά
Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του Goethe Institut Athen
Παιδική χαρά Αγίου Νικολάου, Νεάπολη Εξαρχείων
19.00-20.00 | Amiran Zenaishvili | Ρεσιτάλ κλασικής μουσικής
NJV Athens Plaza Hotel
Βασ. Γεωργίου Α αρ. 2, Πλατεία Συντάγματος
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
19.00 | Κορκόδειλος Κωνσταντίνος | ρεσιτάλ πιάνου
Δημαρχείο Κηφισιάς
19.00 | Ρεσιτάλ πιάνου της Ελίζας Ζερβάκη
Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69, 10434 πλ. Βικτωρίας
τηλ. επικοινωνίας : 210 8815219
20.00-21.00 | Johanna Summer | Ρεσιτάλ στο Goethe Institut Athen
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο Ομήρου 14-16, Αθήνα
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
Δευτέρα 11 Μαΐου
11.00-12.00 | Ρεσιτάλ για παιδιά με πιάνο και φλάουτο
πιάνο: Φωτεινή Τριανταφύλλου
φλάουτο: Ροδούλα Χαντζή
Δράση με την υποστήριξη της Ecoelastika
4o Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού – (κλειστή εκδήλωση)
Τρίτη 12 Μαΐου
17:00-22:00 | Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen
Ρεσιτάλ πιάνου: Χρυσάνθη Τσιαούση, Σταύρος Κοντογεώργος, Αναστασία και Μαρία Δαλκίδου, Lucio Bonardi & Eleonora Zullo, Giacomo Busnelli, Tancredi La Marca, Σταύρος Σταματίου, Αλύσανδρος Αναστάσιος
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα
18.00 | Συναυλία με το Ωδείο Καλλιτεχνήματα
Η τάξη πιάνου “Καλλιτεχνήματα” συμμετέχει στο Piano City Athens 2026
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
18.00-22.00 | Rising Stars | Πιάνο στο Μουσείο Ιστορίας
Ρεσιτάλ πιάνου: Ksenija Tmusi, Elida Fetahović, Fabrizio Grecchi, Μικαέλα Άμπντο, Ελλάδα Αγγελίνα Παύλου και Χρήστος Φούντος
Δράση με την υποστήριξη της ΑΝΑΚΕΜ
Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5, Πλάκα
Τετάρτη 13 Μαΐου
11.00-13.00 | Ρεσιτάλ πιάνου στο ΠΕΓΚΑΠ
πιάνο Εύα Τσάγκλα | συμμετέχει χορωδία ωφελούμενων της ΠΕΓΚΑΠ
Λεωφόρος Πεντέλης 92, Χαλάνδρι
Πέμπτη 14 Μαΐου
11.00-17.00 | Σεμινάριο Πιάνου στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Κριστίν Τοκατλιάν
Masterclass
Deree, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
11.00-14.00 | Χριστίνα Μιληλή και Μαρίνα Αυγέρη | Από το tango στην pop
Πιάνο με 4 χέρια
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Λεωφ. Μεσογείων 107
Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00
12.00-13.30 | ΤRANSIT
Performance με πιάνο και χορό
Πιάνο: Γιώργος Κωνσταντίνου, Σύλληψη: Γιώργος Βουδικλάρης, Χορογραφία: Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Κοστούμια: Πολυτίμη Μαχαίρα
Ερμηνευτές / Performers: Αργυρίου Κωνσταντίνος, Βέρου Κωνσταντίνα, Γεωργίου Αλίκη, Ελευθεριάδου Πένυ, Λαγανάς Παναγιώτης, Σημιτάκου Βαλιάνα, Σιούπουλης Λεωνίδας, Σωτήρχου Ελευθερία
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών « Ελευθέριος Βενιζέλος»,
Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης
Show των 35 λεπτών | 12.00, 13.00
16:30- 22:00 | Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen
Ρεσιτάλ πιάνου: Δήμητρα Χειλάκου, Ζωή Σταθώρη, Ανθη Κυρίτση, Davide Conte, Giovanni Reggio, Vera Cecino, Yasmin Folini και Δανάη Κωτοπούλου, Δανάη Μωραΐτη, Μήνα Αμπελάκη
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα
18:00-22:30 | Το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό σε μια πιανιστική βραδιά
Deree College | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
Παρασκευή 15 Μαΐου
12.00-13.00 | «Famous Piano Themes» Μελωδίες που έγραψαν Ιστορία-
Διαχρονικά Αριστουργήματα. Μια Μουσική Διαδρομή κλασικών και σύγχρονων έργων
Επιλογή-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) Ελεώνα Θηβών
Δράση με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
17:00-22:30 | Το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσκαλεί το Αθηναϊκό κοινό σε μια πιανιστική βραδιά
Deree College | Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
18.00-22.00 | 1η μέρα- Masterclass με τον Αmiran Zenaishvili
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Απαραίτητη κράτηση θέσης-πληροφορίες εδώ: https://www.pianocityathens.gr/masterclass
Σάββατο 16 Μαΐου
10.00-16.00 | 2η μέρα- Masterclass με τον Αmiran Zenaishvili
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο
Απαραίτητη κράτηση θέσης-πληροφορίες εδώ: https://www.pianocityathens.gr/masterclass
12.00-14.00 Μικρά και μεγάλα ταλέντα δημιουργούν γύρω από το πιάνο
Το Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου συμμετέχει στο Piano City Athens
Αίθριο Εμπορικού Κέντρου Χαλανδρίου, Βαρνάλη 11, Χαλάνδρι
12.00 -13.00 | Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο
Δράση για παιδιά
Με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas
Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»
12.00-13.00 | Βresciani Εnrico | Κλασικές μελωδίες και μουσική κινηματογράφου
Επιλογή-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων (K.A.T.K.) Ελαιώνα Θηβών
Δράση με την υποστήριξη της Μotor Oil Hellas
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
17.00-20.00 Young Artists Concert Series
Το Αθηναϊκό Ωδείο συμμετέχει στο Piano City Athens
Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 2109331244
17.00-20.00 Rising stars | Piano City Athens @ Goethe Institut Athen
Ρεσιτάλ πιάνου: Μαρία Μητσούλη, Χάρρυ Τζιανν, Vincenzo Gambuzza & Luca Monachino, Γιώργος Μωυσιάδης, Χρήστος Καραμήτσος
Ινστιτούτο Γκαίτε, αμφιθέατρο, Ομήρου 14-16, Αθήνα
20.00 Time of Being | George Varsamakis
Το Ωδείο Άλφα συμμετέχει στο Piano City Athens 2026
3ης Σεπτεμβρίου 130 , 1ος όροφος
20.00 | Echoes of Emotions | Ρεσιτάλ πιάνου με έργα Ρομαντικής Μουσικής
Παίζουν: Σοφία Χαχόπουλου, Σοφία Γριβέα, Σωτήρης Ντίνος, Αλεξάνδρα Μπουραζάνη
Ρεσιτάλ πιάνου από το Ωδείο Music Hub
Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 9238990
21.00 | Μνήμες του νερού. Τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στο Σινέ Δεξαμενή
Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας, Τραγούδι: Αθηνά Ρούτση, Κιθάρα: Δημήτρης Παπαλάμπρου
Συναυλία με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ
Σινέ Δεξαμενή, Πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
Κυριακή 17 Μαΐου
11.30 | Συναυλία του “Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής”
Στον Αστερισμό του Πιάνου
Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής – Αίθουσα Εκδηλώσεων Ε. Χαλκιαδάκης
12.00 | Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο
Δράση για παιδιά
Με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas
Ξενώνας “Ελπίδα”, Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο
12.00 | Ρεσιτάλ πιάνου με τον Βασίλη Καρατζάνο
Πλατεία Μητροπόλεως
13.00 | Ρεσιτάλ πιάνου με την Μαριάννα Καψετάκη
Πλατεία Μητροπόλεως
18.30-19.10 | EVERY ME AND EVERY YOU
Συναυλία Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής και Λόγου (Ε.Κ.Ε.Ι.Μ.) – Ωδείο ΑμεΑ
Ρεσιτάλ με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas
Πλατεία Μητροπόλεως
19.15-20.30 | EVERY ME AND EVERY YOU
Ρεσιτάλ σε συνεργασία με το Ωδείο Άλφα
Σολίστ: Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος, Αλέξανδρος Μακρής, Γιώργος Χατζής, Βασιλική Μανίκα, Γιώργος Γαβριήλ, Νεφέλη Μάνου, Κώστας Μπάρκας
Πλατεία Μητροπόλεως
19.00-20.00 | Ηοuse Concert of Paul Hutcheson
From Bach to Rachmaninoff
Aγίου Μηνά 2, Μαρούσι, 15126
Eλεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210.72.98.930
20.00 | The Soundtrack Session | Κωνσταντίνος Ταγκαλίδης
Ρεσιτάλ πιάνου από το Ωδείο Music Hub
Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 210 9238990
20.30-21.30 | Πριν το ξημέρωμα | Ρεσιτάλ πιάνου με τον πιανίστα Μιχάλη Παπαγεωργίου
Το Αθηναϊκό Ωδείο συμμετέχει στο Piano City Athens
Ελεύθερη είσοδος | απαραίτητη κράτηση θέσης στο 2109331244
Δευτέρα 18 Μαΐου
11.00-13.30 | Μάνος Κιτσικόπουλος | Πιάνο στο Μουσείο της Ακρόπολης
Ρεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00
Ρεσιτάλ με την υποστήριξη του Μουσείου Ακρόπολης