Αλέξανδρος Ψυχούλης – Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Από 16 Μαΐου έως 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική πραγματικότητα αποτελεί η νέα έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», που θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Την έκθεση, που θα διαρκέσει από τις 16 Μαΐου έως 4 Οκτωβρίου 2026, επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Χριστόφορος Μαρίνος.

Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια «καταλαμβάνουν» τα τρία εκθεσιακά επίπεδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, χωρίς να ακολουθούν τη γραμμική αφήγηση μιας κλασικής αναδρομικής έκθεσης.

Φωτίζουν την ανανεωτική ματιά που εισήγαγε ο εικαστικός στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, επηρεασμένη από τα μίντια, την ιδιωτική τηλεόραση, τις νέες τεχνολογίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την ποπ κουλτούρα, τη μουσική, τα κόμικς, τη γραφιστική, τη μόδα, το ντιζάιν και την αρχιτεκτονική.

Αναμειγνύονται, συνδιαλέγονται, αναμετρώνται, αναδεικνύοντας τα «κλειδιά» της δουλειάς του Αλέξανδρου Ψυχούλη: τη γλώσσα που διατρέχει και καθορίζει το σύνολο του έργου του, το χειροποίητο που συνυπάρχει με την τεχνολογική διαμεσολάβηση και τη συμπλοκή του αστικού με το ψηφιακό τοπίο μέσα σε μια διαρκή συνθήκη μεταμόρφωσης.

«Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» είναι η διαπίστωση που κάνει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, καθώς διηγείται με ειλικρίνεια, χιούμορ και με διάθεση αναστοχασμού την προσωπική του διαδρομή και τους πολλούς πειραματισμούς του στον χώρο των εικαστικών, της μουσικής και του θεάτρου στο εκτενές –αντί βιογραφικού– κείμενό του, το οποίο περιλαμβάνεται στον πλήρως εικονογραφημένο δίγλωσσο (ελληνικά–αγγλικά) κατάλογο της έκθεσης.

«Η αναδρομική έκθεση ενός καλλιτεχνικού έργου εκλαμβάνεται συνήθως ως μορφή σύνοψης, ως διαδικασία που οδηγεί στην αρχειοθέτηση και στην ιστορική αποτίμηση. Η αναδρομική του Αλέξανδρου Ψυχούλη μπορεί να ιδωθεί και διαφορετικά: ως ο ώριμος καρπός μιας χειρονομίας φυτέματος. Είναι η στιγμή της συγκομιδής –η συγκέντρωση των καρπών μιας μακράς καλλιτεχνικής διαδρομής– και ταυτόχρονα η υπόσχεση νέων σπόρων», επισημαίνει ο Χριστόφορος Μαρίνος στην πρωτότυπη κριτική ανάλυση του έργου του εικαστικού, η οποία ακολουθεί τη ροή της αλφαβήτου.

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης γεννήθηκε στο Βόλο το 1966 και σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα πρώτα του έργα είναι αλληλεπιδραστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται από τον θεατή και διερευνούν το υποσυνείδητό του, αποκωδικοποιώντας σε εικόνες ή ήχους τους φόβους, τις επιθυμίες ή τις αναμνήσεις του. Η διερεύνηση του τοπίου της ψηφιακής πραγματικότητας αποτελεί και σήμερα κεντρικό άξονα της δουλειάς του, η οποία αποτελείται από εγκαταστάσεις στον χώρο, animation και ζωγραφική. Το 1997 τιμήθηκε με το βραβείο Benesse για το έργο του Black Box, με το οποίο συμμετείχε στην 47η Biennale της Βενετίας, και έχει πραγματοποιήσει πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι καθηγητής «Τέχνης και Τεχνολογίας» στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΙΝFO:

Διάρκεια: 16 Μαΐου- 4 Οκτωβρίου 2026

Εγκαίνια: 16 Μαΐου 2026 στις 19.30

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Χάληδων 98–102

Τηλ.: +30 2821 341680

Ιστοσελίδα: www.pinakothiki-chania.gr

Facebook & Instagram: @MunicipalArtGalleryChania

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα 10.00-14.00

Τρίτη έως Σάββατο 10.00-14.00 & 18.00-21.00

Κυριακή 10.00-14.00

Κάθε Τρίτη: ελεύθερη είσοδος για όλους.

