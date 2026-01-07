Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 20:00), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το κοινό θα απολαύσει την ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων, σε κείμενο – δραματουργία του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Κωστή Καπελώνη.

Στον ρόλο της Ελένης εμφανίζεται η Γεωργία Ζώη, βραβευμένη, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο έργο Amber Alert (17ο Διεθνές Φεστιβάλ Μονοδράματος «ΜΟΝΟΑΚΤ», Πρίστινα, 13/06/2025). Μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και πολιτική προσέγγιση, η ερμηνεία της αγγίζει τον πυρήνα της γυναικείας εμπειρίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.



Η συνθέτης Ζωή Τηγανούρια, υπογράφει την πρωτότυπη μουσική της παράστασης και συμμετέχει επί σκηνής με το ακορντεόν της, πλαισιωμένη από τον Στέλιο Γενεράλη στα κρουστά. Μαζί, ζωντανεύουν μουσικά τα έντονα και αντιφατικά συναισθήματα της πολυσύνθετης γυναικείας υπόστασης.

Η Ωραία Ελένη, το αιώνιο σύμβολο ομορφιάς και κατάρας, σε προχωρημένη ηλικία πια, παίρνει για πρώτη φορά η ίδια τον λόγο. Δεν μιλούν οι ποιητές, οι άντρες, οι στρατηγοί∙ μιλά η ίδια.

Από τα τείχη της Τροίας μέχρι τους σημερινούς πολέμους, η φωνή της γίνεται κραυγή ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την κακοποίηση των γυναικών. Θρηνεί για τα παιδιά που χάθηκαν, καταγγέλλει τους άρχοντες που πλουτίζουν με αίμα, διεκδικεί το δικαίωμα των γυναικών να μιλούν, να αντιστέκονται, να ζουν.

Ο μονόλογος συνδυάζει λόγο και μουσική, μέσα από μοιρολόγια, τραγούδια έρωτα, ύμνους αντίστασης και έναν τελικό ύμνο στην Ειρήνη. Η παράσταση εναλλάσσει συγκίνηση, θυμό, χιούμορ, τρυφερότητα και πάθος, κρατώντας τον θεατή σε διαρκή συναισθηματική εγρήγορση.





..…κι αν ξαναγεννηθώ να μην με πουν ωραία Ελένη, αιτία πολέμου,

να μην με ξαναπούν Ελένη της Τροίας,

να με πουν Ελένη της Ειρήνης.

Η Ελένη του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, δεν είναι πια το εξιλαστήριο θύμα μιας τραγωδίας… γίνεται σύμβολο Ειρήνης, Αγάπης και Ελευθερίας.

Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων, στην κοιλάδα του Ευρώτα όπου μοσχοβολούνε πορτοκάλια, τραγουδάει τον πόνο την απώλεια, τον έρωτα, την ομορφιά, την Ειρήνη… μέσα από 4 παραδοσιακά μοιρολόγια και τραγούδια της ξενιτιάς και του έρωτα («Ξένος εδώ, ξένος εκεί», «Την πατρίδα μ’ έχασα», «Δεν αφήνει τη χαρά η λύπη», «Νεραντζούλα») τα οποία ερμηνεύει η Γεωργία Ζώη.