Η Χάρις Αλεξίου τιμάται από τον Δήμο Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων τιμά την εμβληματική Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου με την ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας σε “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Χάρις Αλεξίου” στις 21 Ιουνίου 2026 – Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα διεξαχθεί στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Ωδείου Θήβας στις 20:00 με τη συμμετοχή του Ωδείου ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θηβαίων, τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Θηβαίων και τη Ζωή Παπαδοπούλου στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας στις 20:30.