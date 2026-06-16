“The Lyceum Project 2026” στο Ωδείο Αθηνών στις 19-20 Ιουνίου

Αυτόν τον Ιούνιο, το The Lyceum Project επιστρέφει στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στο Λύκειο του Αριστοτέλη — έναν ιστορικό και εμβληματικό χώρο για τη φιλοσοφία. Η τρίτη του διοργάνωση έχει θέμα «Αλληλένδετη Νοημοσύνη: Έμβια. Προγονική. Τεχνητή.» και ανοίγει τον διάλογο για τη σχέση ανάμεσα σε τρεις μορφές νοημοσύνης: τη νοημοσύνη της φύσης και των οικοσυστημάτων, τη σοφία που μας έχουν κληροδοτήσει μέσα στους αιώνες οι προηγούμενες γενιές και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δύο ημέρες αφιερωμένες στις τρεις μορφές νοημοσύνης και στις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα φέρνει σε δημιουργικό διάλογο ανθρώπους από όλο τον κόσμο και διαφορετικά γνωστικά πεδία, γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και το κοινό μας μέλλον. Από την κοινωνιολογία και τη βιολογία μέχρι τη σοφία των αυτόχθονων κοινοτήτων της Βραζιλίας, και από τις φιλοσοφικές παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών στη μηχανική μάθηση, το φετινό The Lyceum Project μάς καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση ανθρώπου, φύσης και τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν σε τρεις επιμέρους ενότητες. Καθεμία είναι αφιερωμένη σε μια μορφή νοημοσύνης, ενώ μια κοινή αφηγηματική γραμμή θα συνδέει όλες τις συζητήσεις.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.



Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική.

Έμβια Νοημοσύνη | Παρασκευή 19/6 | 17:15 – 21:00

Το απόγευμα της Παρασκευής 19/6 εστιάζουμε στη νοημοσύνη της ίδιας της ζωής, την πιο περίπλοκη, μυστηριώδη και σε μεγάλο βαθμό ακόμα ανεξερεύνητη μορφή νοημοσύνης. Από τα περίπλοκα δίκτυα του ανθρώπινου εγκεφάλου και τις διεργασίες ζώων και φυτών, έως τη συμβίωση των οικοσυστημάτων και την αντίληψη του πλανήτη μας ως ζωντανού οργανισμού, η Έμβια Νοημοσύνη αποκαλύπτει την έμφυτη σοφία που διέπει κάθε ζωντανό οργανισμό. Αυτό το πρώτο μέρος εξετάζει τη σοφία της φύσης και μας καλεί να υποστηρίξουμε τον εύθραυστο πλανήτη μας.

Το πρόγραμμα της ενότητας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες ομιλίες και συζητήσεις: «Η σοφία των οικοσυστημάτων» και «Επανεξετάζοντας την έννοια της νοημοσύνης: πέρα από τα όρια του εγκεφάλου», «Η φύση γνωρίζει: αποκωδικοποιώντας τη νοημοσύνη της γης για να σχεδιάσουμε το μέλλον» καθώς και κεντρικές ομιλίες.

Ομιλητές και ομιλήτριες:

Καθ. Paco Calvo (University of Murcia), Καθ. Ruth Defries (Columbia University), κ. Adam Elman (Google), Καθ. Νίκη Ευελπίδου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”), Καθ. Μorten L. Kringelbach (Aarhus University), κ. Niki Mardas (Global Canopy), Kαθ. Αrmand Marie Leroi (Imperial College London), Kαθ. Υadvinder Malhi (University of Oxford), Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ).

Προγονική Νοημοσύνη | Σάββατο 20/6 | 09:45 – 13:30

Από το Λύκειο του Αριστοτέλη και τη σημασία της νόησης μέχρι άλλους μεγάλους πολιτισμούς του κόσμου, το πρωί του Σαββάτου 20/6 συζητάμε για την προγονική σοφία, την πνευματικότητα και τη φιλοσοφία. Η προγονική νοημοσύνη μάς προσκαλεί να αναλογιστούμε πώς διαφορετικές κουλτούρες, όπως οι αυτόχθονες και οι ανιμιστικές, έχουν κατανοήσει τι σημαίνει να ζεις καλά (εὖ ζῆν) και σε αρμονία με τη φύση. Αυτό το μέρος του προγράμματος εξερευνά τις ηθικές και πνευματικές ρίζες που μπορούν να μας καθοδηγήσουν προς την ισορροπία και την ουσιαστική ύπαρξη, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και αποσύνδεση.

Ανάμεσα στις προγραμματισμένες συζητήσεις και ομιλίες περιλαμβάνονται: «Η φύση δεν κάνει τίποτα μάταια», «Η καθολική εφαρμογή των αλγορίθμων θα αποδυναμώσει ή θα αντικαταστήσει την πίστη ή ακόμη και τον Θεό;», «Τεχνητή Νοημοσύνη και ευδαιμονία: Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τον Αριστοτέλη», «Κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές: η αρχαία σοφία» και «Για ό,τι μας ενώνει».

Ομιλητές και ομιλήτριες:

Π. John Chryssavgis (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Καθ. Anca Dan (Ecole Normale Supérieure), Καθ. Νίκη Ευελπίδου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δρ. Stefanos Gandolfo (Athens Columbia Global Center), Καθ. Angie Hobbs FRSA (University of Sheffield), κ. Ailton Krenak, κα Wakanyi Macharia-Hoffman (Utrecht University), Δρ. Sergio Imparato (Harvard University), Kαθ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Καθ. Σπυρίδων Ράγκος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Καθ. Laymert Garcia dos Santos, Αναπλ. Καθ. Στασινός Σταυριανέας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Δρ. Δημήτριος Βασιλειάδης (Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης).

Τεχνητή Νοημοσύνη | Σάββατο 20/6 | 17:30 – 21:15

Το διήμερο κλείνει διερευνώντας τους ορίζοντες που ανοίγει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και τις βαθιές ευθύνες μας κατά τη διαμόρφωση και τη χρήση της. Θα εξετάσουμε με ποιους τρόπους η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμπεριλάβει την Προγονική Νοημοσύνη ώστε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις. Θα δούμε πώς μπορεί να ενσωματώσει την πρόσφατη επιστημονική γνώση για την Έμβια Νοημοσύνη και να συνεισφέρει σε αυτή. Τέλος, θα αναστοχαστούμε για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα, συνδέοντας την ανθρώπινη γνώση με τα δίκτυα της ζωής που μας περιβάλλουν.

Η αλληλένδετη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις τρεις μορφές νοημοσύνης μάς καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τη συμβίωσή μας με τη φύση και τη σχέση μας με την τεχνολογίακαι να υιοθετήσουμε μια θεώρηση του κόσμου που θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και τον πλανήτη.

Ενδεικτικά, στην ενότητα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ομιλίες και συζητήσεις:

«Τεχνητή νοημοσύνη για και από όλους τους ανθρώπους», «Τεχνητή νοημοσύνη για και από τον πλανήτη», «Περί αλληλένδετης νοημοσύνης», «Μεταξύ του προγονικού και του τεχνητού: ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και ήπιες υποδομές».

Ομιλητές και ομιλήτριες:

Δρ. Ali-Reza Bhojani (University of Birmingham), Δρ. Katie Evans (IEE SA), Kαθ. Εdward Harcourt MBE (University of Oxford), κ. Uday Khemka (N.J. Khemka Foundation), κ. Jeremy Lent (Ecocivilization Coalition), κα Wakanyi Macharia-Hoffman (Utrecht University), Καθ. Benjamin Rosman (University of the Witwatersrand), Δρ. Νικόλας Πρεβελάκης (Harvard University), κ.ά.

Υοung Scholar’s Session | Σάββατο 20/6 | 14:45 – 17:00 | Σε συντονισμό Δρ. Γιάννη Περπερίδη

Σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας, Harvard University.

Με οδηγό τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες, την πνευματικότητα και την κοινωνία, κάποια από τα ερωτήματα που τίθενται στο The Lyceum Project 2026 είναι:

Τι μπορούμε να μάθουμε από τη νοημοσύνη που συναντάμε στη φύση, στα δάση, στους ωκεανούς, ακόμη και στα δίκτυα των μυκήτων κάτω από τα πόδια μας;

Κατανοούμε πλήρως πόσο βαθιά εξαρτάται η ευημερία μας από τα ζωντανά συστήματα του πλανήτη;

Θεωρούμε ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι η σημαντικότερη μορφή νοημοσύνης;

Πώς το υποκειμενικό μας πρίσμα για τη νοημοσύνη διαμορφώνει σκόπιμα ή άθελά μας την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Και τελικά, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό εργαλείο που υποστηρίζει τον άνθρωπο και τον πλανήτη;

Πληροφορίες

🗓️ Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2026, 17.00-21.00 & Σάββατο 20 Ιουνίου 10.30 – 21.00

📍 Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Βʹ 17–19)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαιτείται προεγγραφή εδώ: www.eventora.com/en/Events/the-lyceum-project-2026

Το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες για τους ομιλητές: https://thelyceumproject.ai/event/entangled-intelligence/

Σχετικά με το The Lyceum Project

Το The Lyceum Project πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο, στο Ωδείο Αθηνών, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη. Πρόκειται για μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνδέει τη Φιλοσοφία με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς.

Στην πρώτη του έκδοση εισήγαγε ένα αριστοτελικό ηθικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΤΝ. Το 2025, το The Lyceum Project επικεντρώθηκε στη θεματική «Τα παιδιά στην εποχή της ΤΝ». Οι συζητήσεις και διαλέξεις ανέδειξαν τη σημασία της αναγνώρισης της φωνής των παιδιών και της τοποθέτησής τους στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και πώς τα παιδιά μπορούν να ευημερούν σε έναν κόσμο όπου η ΤΝ είναι παντού.

Ο θεσμός είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την διακήρυξη για «Συμπεριληπτική και Βιώσιμη ΤΝ για τον Άνθρωπο και τον Πλανήτη» που υπογράφηκε στη Διεθνή Σύνοδο για την ανάληψη δράσης για την ΤΝ στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025, προωθώντας πολυμερείς διαλόγους και συνεργασίες για τη διακυβέρνηση της ΤΝ.

Εκπληρώνει, επίσης, ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του «Εθνικού Σχεδίου Μετάβασης στην Εποχή της ΤΝ της Ελλάδας» με σκοπό τη φιλοξενία μιας ετήσιας παγκόσμιας συνάντησης υψηλού επιπέδου για την ηθική και την χάραξη πολιτικής στον τομέα της ΤΝ.