“Jazz@megaron” το Νοέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η σειρά Jazz@Megaron, για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρουσιάζει τα καλύτερα ελληνικά τζαζ σύνολα και υποδέχεται δύο σπουδαία διεθνή σχήματα: Stacey Kent Trio και Richard Bona – Alfredo Rodriguez Trio, ενώ παράλληλα το Μέγαρο φιλοξενεί και σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής jazz σκηνής (Δημήτρης Αναδολής, Δήμος Δημητριάδης, Δημήτρης Καλαντζής, Πέτρος Κλαμπάνης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος), σε συναυλίες που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και συναρπαστική μελωδικότητα.

Αναλυτικά, οι 5 παραγωγές Jazz@megaron 2025:

1 Νοεμβρίου Νικόλας Αναδολής: Αυτοσχεδιασμοί

Τη σειρά Jazz @ Megaron εγκαινιάζει ο Νικόλας Αναδολής, με το πρόγραμμα Αυτοσχεδιασμοί. Ο διακεκριμένος πιανίστας και συνθέτης, από τις πιο φωτεινές φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής τζαζ, επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 20:30, για να παρουσιάσει για πρώτη φορά έναν νέο τόμο δικών του συνθέσεων. Πρόκειται για μια ενότητα έργων –πρελούδια, τραγούδια χωρίς λόγια και ιντερμέτζο– που διαμορφώνουν ένα πιανιστικό σύμπαν γεμάτο κινηματογραφική ατμόσφαιρα, λυρισμό και φαντασία. Ο Νικόλας Αναδολής θα παρουσιάσει κλασικές συνθέσεις του με αυθόρμητες τζαζ αυτοσχεδιαστικές ιδέες. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν διασκευές πάνω στο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι Η λίμνη των κύκνων αλλά και στο πολυαγαπημένο σάουντρακ του Έννιο Μορρικόνε Σινεμά Ο Παράδεισος.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (εκπτωτικά) • 12 € • 18 €

Songs in Revolution

5 Νοεμβρίου Δήμος Δημητριάδης

Στη δεύτερη συναυλία της σειράς, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 20:30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας, συνθέτης και καθηγητής Δήμος Δημητριάδης παρουσιάζει ένα προσωπικό, βαθιά στοχαστικό μουσικό έργο με τίτλο Songs in Revolution, που αναδεικνύει την τζαζ ως καλλιτεχνική πράξη με αισθητικό, ιστορικό και υπαρξιακό βάθος.

Η συναυλία αποτελεί μια μουσική περιήγηση στη μνήμη και τη διαμαρτυρία, ενσωματώνοντας αποσπάσματα από τα έργα του Dream Modes και Songs in Revolution. Ο Δημητριάδης αντλεί έμπνευση από το ευρωπαϊκό και μεσογειακό παρελθόν, τους μουσικούς τρόπους των αρχαίων πολιτισμών, αλλά και από τη σύγχρονη πραγματικότητα, διαμορφώνοντας έναν ιδιοσυγκρασιακό ήχο, που παντρεύει τη λυρικότητα, τον πειραματισμό και τον αυτοσχεδιασμό.

Πλάι του, εκλεκτοί συνεργάτες συνδιαμορφώνουν το ηχητικό τοπίο:

Ο Aaron Goldberg στο πιάνο, σημαντική μορφή της σύγχρονης αμερικανικής τζαζ σκηνής

στο πιάνο, σημαντική μορφή της σύγχρονης αμερικανικής τζαζ σκηνής Ο Ferenc Nemeth στα ντραμς, με ευρεία δραστηριότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

στα ντραμς, με ευρεία δραστηριότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ Ο Πέτρος Κλαμπάνης στο κοντραμπάσο, με ιδιαίτερο, σύγχρονο ιδίωμα

στο κοντραμπάσο, με ιδιαίτερο, σύγχρονο ιδίωμα Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, με ξεχωριστή καλλιτεχνική φυσιογνωμία

Το αποτέλεσμα είναι ένα σπάνιο κράμα μουσικής δύναμης, που αναδεικνύει τη δημιουργική τζαζ ως γλώσσα αντίστασης, ενδοσκόπησης και συλλογικής μνήμης.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (εκπτωτικά) • 12 € • 18 €

8 Νοεμβρίου Dimitris Kalantzis 4tet: “Master’s Voice” – Τσιτσάνης

Στην τρίτη συναυλία της σειράς, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00 στην αίθουσα Banquet, Dimitris Kalantzis 4tet: “Master’s Voice” – Τσιτσάνης. Η τζαζ «συναντά» τον Τσιτσάνη, σε ένα project με έγχορδα και κουαρτέτο, που συνδυάζει τη σεμνότητα της παράδοσης με τη δημιουργικότητα της τζαζ. 90' χωρίς διάλειμμα. Έπειτα από τις ιδιαίτερα επιτυχημένες και καλλιτεχνικά ώριμες «αναγνώσεις» της μουσικής των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, το Dimitris Kalantzis Quartet επιστρέφει με μια νέα δημιουργική πρόταση, αφιερωμένη αυτή τη φορά στον μεγάλο λαϊκό δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη. Στην τρίτη συναυλία του κύκλου Jazz @ Megaron, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Δημήτρης Καλαντζής και οι εξαιρετικοί του συνεργάτες επιχειρούν – και επιτυγχάνουν – μια βαθιά καλλιτεχνική σύνθεση: τη μεταφορά του μουσικού κόσμου του Τσιτσάνη στη γλώσσα της τζαζ, χωρίς να χαθεί το ύφος, το ήθος και η συγκίνηση των πρωτότυπων έργων.

Οι συνθέσεις του Τσιτσάνη, άλλοτε μελαγχολικές και άλλοτε παιχνιδιάρικες, με ρυθμική ακρίβεια, γνήσια μελωδική ευφυΐα και διαχρονική απήχηση, αναδεικνύονται σε πηγή πειραματισμού και αναδημιουργίας. Οι ενορχηστρώσεις του Γιάννη Αντωνόπουλου για κουαρτέτο και έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών ενισχύουν την ηχητική παλέτα και μεταφέρουν τις γνώριμες μελωδίες σε νέες ακουστικές διαστάσεις.

Όπως εύστοχα σημειώνει και ο ίδιος ο Δημήτρης Καλαντζής, στόχος της παράστασης είναι να παραμείνει «100% τζαζ και 100% Τσιτσάνης». Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει την αυθεντικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού με την ελευθερία, τον αυτοσχεδιασμό και την πολυμορφία της σύγχρονης τζαζ. Μια παράσταση που τιμά τον «δάσκαλο» και ταυτόχρονα τον επανατοποθετεί στο σήμερα, με όρους ερμηνευτικής καινοτομίας και βαθύτατης αισθητικής συνέπειας.

Συντελεστές

Πιάνο, Ενορχηστρώσεις: Δημήτρης Καλαντζής

Τρομπέτα: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Μπάσο: Γιώργος Γεωργιάδης

Ντραμς: Αλέξανδρος–Δράκος Κτιστάκης

Έγχορδα της Ορχήστρας Φιλαρμόνια Αθηνών

Ενορχήστρωση & Διεύθυνση εγχόρδων: Γιάννης Αντωνόπουλος

Τιμές εισιτηρίων

14 € (εκπτωτικά) • 22 € • 35 €

Η βραβευμένη ντίβα της τζαζ για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής

13 Νοεμβρίου Stacey Kent

Την αυλαία των διεθνών μετακλήσεων τζαζ ανοίγει η βελούδινη Stacey Kent με τους τρεις συνεργάτες της την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Η βραβευμένη ντίβα της τζαζ για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά με ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα σε γνωστά τζαζ στάνταρντ, chanson και bossa nova!

Η αγαπημένη του κοινού Stacey Kent (Στέισι Κεντ) με το χαρακτηριστικό, διακριτικό της ηχόχρωμα και το παγκόσμιο εκτόπισμα, ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για μια συναυλία γεμάτη αυθεντικό τζαζ συναίσθημα.

Βραβευμένη με το Ella Fitzgerald Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του Μόντρεαλ και με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, η Kent έχει κατακτήσει το κοινό με την πολυγλωσσική της προσέγγιση και την απαράμιλλη ερμηνευτική της ευαισθησία, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα σε αμερικανικά standards, γαλλικά σανσόν, βραζιλιάνικη μπόσα νόβα και πρωτότυπες συνθέσεις.

Η πορεία της περιλαμβάνει συνεργασίες-ορόσημο με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Μάρκος Βάλε, Ρομπέρτο Μενεσκάλ και Ντανίλο Κάιμι, το κουαρτέτο εγχόρδων Quatuor Ébène, αλλά και τον νομπελίστα Κάζουο Ισιγκούρο, ο οποίος έχει γράψει στίχους, ειδικά για εκείνη.

Στο Μέγαρο, η Kent εμφανίζεται με το σταθερό της καλλιτεχνικό τρίο: τον Art Hirahara (Αρτ Χιραχάρα) στο πιάνο και τον Jim Tomlinson (Τζιμ Τόμλινσον)–σαξοφωνίστα, συνθέτη και σύζυγό της– και παρουσιάζει τραγούδια από τα άλμπουμ A Time for Love (νέα κυκλοφορία), Songs From Other Places και φυσικά το πολυαγαπημένο Summer Me, Winter Me, με κομμάτια που έχουν κατακτήσει την κορυφή των charts, όπως το εμβληματικό «Ne me quitte pas» του Ζακ Μπρελ.

Μια βραδιά για όσους αγαπούν τη λεπτή συγκίνηση, τη δεξιοτεχνία και την ευγένεια της τζαζ.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (εκπτωτικά) • 11 € • 17 € • 24 € • 29 € • 34 € • 40 €

18 Νοεμβρίου Richard Bona – Alfredo Rodriguez

Το jazz@megaron 2025 ολοκληρώνει με ρυθμούς που ξεσηκώνουν!

Υποδέχεται το Richard Bona – Alfredo Rodriguez Trio το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 21:00 στην αίθουσα Banquet. Ο βραβευμένος μπασίστας από το Καμερούν και ο βιρτουόζος Κουβανός πιανίστας παρουσιάζουν ένα συναρπαστικό μουσικό κράμα με παγκόσμιες ρίζες και αφροκουβανική καρδιά.

Ο Κουβανός Αλφρέντο Ροντρίγκες, μετά και τη γνωριμία του με τον Κουίνσυ Τζόουνς στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ το 2006, μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Με όπλο τις σπουδές του στα ωδεία κλασικής μουσικής της Αβάνας και τις αφροκουβανικές τζαζ ρίζες του, αναδείχθηκε σε έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο μουσικό, υποψήφιο για Γκράμμυ. Ο Καμερουνέζος Ρίτσαρντ Μπόνα ακολούθησε από πολύ νεαρή ηλικία το παράδειγμα του μεγάλου αμερικανού μπασίστα Τζάκο Παστόριους. Με τριαντάχρονη και πλέον καριέρα, έλαβε το πρώτο του Γκράμμυ το 2002, ενώ το τέταρτο άλμπουμ του, Tiki, ήταν υποψήφιο για το «Καλύτερο Άλμπουμ Σύγχρονης World Music». Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν από τον κοινό τους μέντορα Κουίσνυ Τζόουνς και συνδέθηκαν με πολύχρονη φιλία. Και το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους έχει έμπνευση και μοναδική δυναμική.

Τιμές εισιτηρίων

15 € (εκπτωτικά) • 28 € • 40 €

Eισιτήρια

210 72 82 333 • megaron.gr

Πληροφορίες

http://megaron.gr