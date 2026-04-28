Το TEDxMaviliSquare επιστρέφει με ΕΝάΡΓΕΙΑ

Το TEDxMaviliSquare επιστρέφει δυναμικά για 9η συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας το νέο του main event με θέμα «ΕΝάΡΓΕΙΑ», το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τι είναι η ΕNάΡΓΕΙΑ;

Η «Ενάργεια» είναι η καθαρότητα, η διαύγεια και η δύναμη με την οποία μια ιδέα αποκτά μορφή και γίνεται πράξη. Είναι η στιγμή που το αόρατο γίνεται ορατό και το πιθανό μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Με το φετινό μας θέμα καλούμε όλους εσάς να δείτε τον κόσμο με μεγαλύτερη αλήθεια, παρουσία και συνειδητότητα.

Ένα πολυεπίπεδο TEDx event

Main Stage, Corporate Stage, Alternative Stage

Workshops

Tέσσερις σκηνές γεμάτες περιεχόμενο και εμπειρίες, ομιλίες, performances, panels, διαδραστικές δράσεις, εταιρικές παρουσιάσεις και εκπλήξεις.

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

09:00

Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το TEDxMaviliSquare σας προσκαλεί να ζήσετε μια ημέρα γεμάτη έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ