“MANOLIS καρδιά σε τέσσερις χορδές” στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το θεατρικό έργο «MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές» σε νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα, μαζί με ένα μοναδικό πρωταγωνιστικό καστ και ζωντανή ορχήστρα, θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στις 21:00.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.

Λίγα λόγια για το έργο

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη.

Σε μια σκηνοθετική πρόταση, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδενίζονται μαγικά, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.

Σημείωμα της σκηνοθέτριας, Ιόλης Ανδρεάδη

Για τον Φελλίνι τα όνειρα αποτελούν τη βασιλική οδό προς το ασυνείδητο. Η σκηνοθετική γραμμή της παράστασης συνίσταται στην επιθυμία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης κάποιων βασικών στιγμών της ζωής του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού Μανώλη Χιώτη ως υλικού ονείρου. Ονείρου μέσα στο οποίο όλα μπορεί να συμβούν. Ή μάλλον σχεδόν όλα, γιατί, ακόμη και μέσα στο όνειρο, ο εσωτερικός συνειρμός ακολουθεί το ψυχικό περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου κάθε φορά χαρακτήρα. Όχι, όπως απαραίτητα ήταν ο χαρακτήρας αυτός, αλλά όπως ίσως καταγράφηκε στη ψυχή του Μανώλη Χιώτη.

Εξίσου σημαντική ήταν και η αναζήτηση σε αυτή τη διαδρομή των σημείων εκείνων που μέσα σε εμάς -δημιουργούς, συντελεστές και ηθοποιούς- αρθρώνουν μια συγγένεια με το υποκείμενο της έρευνάς μας. Τον Μανώλη Χιώτη. Πως εσωτερικεύει άραγε ο καθένας μας αυτόν τον ήρωα, αυτόν τον μύθο; Με ποια πτυχή του, άραγε, βρισκόμαστε κοντά; Τον έρωτά του για το μπουζούκι; Την εργατικότητά του; Το πάθος του για το τέλειο; Την καθαρή και φωτεινή του όψη; Την επαναστατική του στάση σε κάθε μεγάλο και μικρό τομέα της ζωής;

Για αυτά και για πολλά άλλα, ευχαριστώ τον Διαμαντή Χιώτη. Τον ευχαριστώ για τις συζητήσεις, για την τρυφερή και διεισδυτική του ματιά σε όλη τη διαδρομή αυτής της προσπάθειας και για την εμπιστοσύνη αυτής της μοναδικής κληρονομιάς.

Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, γράφει για το θεατρικό έργο: «Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές»,

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

Πίτσα Παπαδοπούλου (Μητέρα Μανώλη Χιώτη) στις 11/6, 18/6, 25/6, 16/7, 23/7, 30/7, 20/8, 27/8, 10/9

Γεράσιμος Γεννατάς (Μανώλης Χιώτης)

Πέννυ Μπαλτατζή (Μαίρη Λίντα)

Βανέσα Αδαμοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly)

Αργύρης Αγγέλου (Μουσικός, Κομπέρ, Κώστας Χατζηχρήστος)

Βασίλης Μαργέτης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Μανώλη Χιώτη)

Ελένη Μισχοπούλου (Μητέρα Μανωλη Χιώτη, Μαρία Κάλλας)

Κωνσταντίνος Μουταφτσής (πολλαπλοί ρόλοι)

Θάνος Κόνιαρης (πολλαπλοί ρόλοι)

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Παύλος Παφρανίδης (Ενορχήστρωση – Διδασκαλία, Μπουζούκι)

Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά)

Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο)

Κωνσταντίνος Σαπούνης (Τρομπέτα)

Κώστας Μπουντούρης (Κιθάρα)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Ζωγραφική σκηνικού – Φροντιστήριο: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης

Creative Agency: GridFox

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πρεμιέρα: 11 Ιουνίου 2026 στις 21:00

Διάρκεια: 150 λεπτά

Ημέρες παραστάσεων

11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Iουνίου

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 Ιουλίου

2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Αυγούστου

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης

21.00

Ηλεκτρονική Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/manolis-kardia-se-tesseris-xordes

Τιμές εισιτηρίων:

• Ζώνη VIP: 50 €

• Ζώνη Α’: 40 €

• Ζώνη Β’: 30 €