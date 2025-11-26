ΜΑΡΙ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ – Savon Original

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΜΙΡΟΣ

Ιθάκης 32, Αθήνα

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης

Με τη Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη

Κατεβαίνει τη σκάλα. Την κατεβαίνει σα να μην υπάρχει τέλος. Η Μαρί Αντουανέτ κατεβαίνει ασταμάτητα. Κατεβαίνει με χάρη, κατεβαίνει αργά, κατεβαίνει σα να χάνεται. Κατεβαίνει και πάνω της γράφονται δεκάδες σκέψεις, γεγονότα, δεκαετίες. Από τη Γαλλία του 1780 μέχρι τη Β. Καρολίνα του 2000 δυο σκαλοπάτια δρόμος. Κατεβαίνει κι αυτή η κατάβαση μοιάζει με πτώση. Απαλή και σχεδόν άηχη.

Μέσα στη χρυσοποίκιλτη άμαξα, στο ταξίδι από την Αυστρία προς τη Γαλλία, με σκοπό να γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της και μέλλοντα βασιλιά της Γαλλίας, αναπολεί το μέλλον που της επιφυλάσσεται, θυμάται ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο, που συνέβησαν ή πρόκειται να συμβούν, μουρμουρίζει μουσικές, δεν κάνει τίποτα για πολλή ώρα.

Ο Γρηγόρης Χατζάκης και η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, στην πρώτη τους θεατρική συνεργασία, εμπνέονται από την προσωπικότητα της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, και δημιουργούν έναν τόπο, όπου μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να βαρεθεί ανελέητα, να θυμηθεί και να ξεχάσει την επόμενη στιγμή, ακριβώς όπως όλος ο κόσμος, πριν όμως πολλά χρόνια, με πιο ογκώδη ρούχα και περισσότερα διαμάντια.

Συντελεστές

Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Εικαστική Επιμέλεια - Φωτισμοί: Γρηγόρης Χατζάκης

Σκηνικά: Μαρίζα Σουλιώτη

Κοστούμια: Lila Nova

Κίνηση: Χλόη Αλιγιάννη

Μουσική: Βύρων Κατρίτσης

Τεχνική Επιμέλεια: Λευτέρης Δούρος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κική Σπανούδη

Φωτογραφίες: Φίλιππος Μαργαλιάς

Γραφιστική Επιμέλεια: Michelangelo Bevilacqua

Δημόσιες Σχέσεις: Χρύσα Ματσαγκάνη

Social Media: Γιώργος Κολιούσης

Συμμετέχει ο Ορφέας Χατζησπύρου

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή 21:00 ** (εκτός από 7/11)

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:00

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά χωρίς διάλλειμα

Τιμές εισιτηρίων

15€ Κανονικό

12€ Μειωμένο