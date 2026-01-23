Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Λευτέρη Βογιατζή, η Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις πιο δυναμικές σκηνοθέτριες της ελληνικής σκηνής, σκηνοθετεί ένα από τα αρτιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, τη σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά“ Με δύναμη από την Κηφισιά”, στο Θέατρο Σταθμός.

Υπόθεση

Τέσσερις γυναίκες φίλες, κάποιες μάνες, κόρες όλες, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, τη γη της ελευθερίας. Συνεχώς όμως το αναβάλλουν. Οι προφάσεις τους πολλές και ιλαρές: ο έρωτας, οι ενοχές, οι υποχρεώσεις, ο φόβος. Μήπως όμως αυτή τη φορά βρουν τη δύναμη να φύγουν; Μήπως το να περιγελάς τον εαυτό σου και τους φόβους σου είναι ο δρόμος για την ελευθερία; Στη σκηνοθετική εκδοχή της Γεωργίας Μαυραγάνη, όλα διαδραματίζονται σε ένα βράδυ στην κουζίνα του σπιτιού. Σ’ αυτόν τον χώρο, όπου λέγονται πάντα τα πιο σημαντικά, έναν χώρο που δεν ανοίγεται τόσο εύκολα όσο το σαλόνι, και γι’ αυτό έχει κάτι πιο αληθινό. Εκεί, λοιπόν, θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι με δικούς τους κανόνες: το παιχνίδι του “αν”;…. Όμως, όπως στη ζωή, έτσι και στο δικό τους παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να μην χαθούν εντελώς είναι να συνεχίσουν να κοιτούν μπροστά. Τη δύναμη που χρειάζονται για να το πετύχουν θα τη βρουν μόνο μέσα από τη νέα γενιά. Γιατί η νέα γενιά είναι πάντοτε πιο έξυπνη.

Συ v τελεστές

Δραματουργική επεξεργασία: Γεωργία Μαυραγάνη, Δήμητρα Στρατικοπούλου

Σκηνοθεσία - μουσική επιμέλεια: Γεωργία Μαυραγάνη

Ερμηνεύουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Νίκη Δουλγεράκη, Κωνσταντίνα Κάλτσιου, Ασπασία Μπατατόλη

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίνα Παπούλια

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα - Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση

Κοστούμια: Λίλη Κυριλή

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτριας: Δήμητρα Στρατικοπούλου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Καστανάρας

Βίντεο προώθησης: Σωτήρης Παππάς

Πληροφορίες

Παραστάσεις : από 13 Δεκεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:15

Διάρκεια: 90’

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/me-dynami-apo-tin-kifisia-2/?evId=814548

Εισιτήρια: Κανονικό: 17€, Φοιτητικό: 15€,

Μειωμένο (Άνω των 65, Ανέργων, ΑμεΑ) και Ομαδικό (15 άτομα+): 12€, Ατέλεια: 10€

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)

Τηλέφωνο κρατήσεων | πληροφορίες: 210 52 30 267

Αφιερώματα

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το θάνατο του Δημήτρη Κεχαΐδη, το Θέατρο Σταθμός πραγματοποιεί αφιέρωμα στη μνήμη του.

- Aναλόγιο του μονόπρακτου του Δημήτρη Κεχαΐδη “Προάστιο Νέου Φαλήρου” που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της στενά συνδεδεμένης με το έργο του Αθηνάς Κεφαλά. Συμμετέχουν η Νεκταρία Γιαννουδάκη, η Τζίνη Παπαδοπούλου και ο Θανάσης Χαλκιάς. Το “Προάστιο Νέου Φαλήρου” δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Θέατρο – Κινηματογράφος» το 1959 και ξαναγράφτηκε το 1965.

Μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο το 1986, παρουσιάστηκε από την τηλεόραση της ΕΡΤ1 το 1988 σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, και το 2006 επίσης από την ΕΡΤ1 σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου.

Μια ωραία παλιά κατοικία που καταρρέει. Ένα από τα σπίτια που όλοι κοιτάξαμε κάποια στιγμή ξαφνιασμένοι από την ομορφιά και τη φθορά τους.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ

Site: https://www.stathmostheatro.com/

