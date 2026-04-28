Η "Μεταμόρφωσις" συγκεντρώνει έργα από όλες τις δημιουργικές περιόδους του Θανάση Μπίρλη και αναδεικνύει τον πυρήνα της καλλιτεχνικής του πρακτικής: τη μετατροπή καθημερινών, φαινομενικά άχρηστων υλικών σε φορείς νοήματος και αισθητικής εμπειρίας.



Η έκθεση αποτελεί την κορύφωση μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής αφήγησης που ξεκίνησε με το "Προοίμιο / Proem Metamorphosis", που παρουσιάζεται από τις 20 Μαρτίου 2026, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, στο πωλητήριο του Μουσείου Ηρακλειδών.

Ποιος είναι, τελικά, ο Θανάσης Μπίρλης;

Ή, ίσως πιο ουσιαστικά, τι είναι; Επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενεργός πολίτης, φωτογράφος, εικαστικός. Η απάντηση βρίσκεται σε όλα τα παραπάνω — και σε κάτι περισσότερο: σε μια αδιάκοπη διαδικασία μεταμόρφωσης.

Όπως σημειώνει ο Παντελής Μήτσιου, υπεύθυνος marketing και ανάπτυξης του Μουσείου Ηρακλειδών: «Ήταν η επαγγελματική διαστροφή μου, να βλέπω τα πάντα από τη σκοπιά του περιβαλλοντικού οφέλους, που για πρώτη φορά με ώθησε να στρέψω το βλέμμα μου στο έργο του Μπίρλη. Η απλή, επιφανειακή,

ανάγνωση των δημιουργιών του σαν προσπάθεια επανάχρησης υλικών που αλλιώς θα κατέληγαν στα σκουπίδια, σύντομα μετατράπηκε σε θαυμασμό για το βάθος του έργου του, που ξεπερνά εύκολα τη μηχανιστική αντίληψη της ανακύκλωσης και αποκαλύπτεται στον προσεκτικό παρατηρητή, ως μεταμόρφωση υλικών, που λειτουργούν πρωτογενώς για να εκφράσουν τον κόσμο του καλλιτέχνη.



Ο Μπίρλης αγαπάει τα υλικά του. Από τις μπογιές του, που χρησιμοποιεί με φειδώ, μέχρι τους φακούς και τους σκελετούς των γυαλιών που κατασκευάζει, τα δειγματολόγια των εταιρειών οπτικών που φτάνουν στα χέρια του. Αγαπάει το ξύλο, το πλαστικό, το

μέταλλο, τα σταματημένα ρολόγια, τις πλακέτες παλιών συσκευών. Ο Μπίρλης φαντάζεται. Με την αθωότητα της φαντασίας των παιδιών που βλέπουν ουρανοξύστες εκεί που εμείς βλέπουμε προσόψεις κινητών, ήλιους, εκεί που εμείς βλέπουμε ρολόγια, φτερά, εκεί που εμείς βλέπουμε φακούς γυαλιών ηλίου.

Ο χρόνος, η στασιμότητα, η φθορά είναι κύρια δομικά συστατικά του έργου του Μπίρλη. Κοιτάζει το παρελθόν όχι νοσταλγικά αλλά ωσάν να ανατέμνει τον εαυτό του, τον κόσμο του και την κοινωνία γύρω του. Η μεταμόρφωση των υλικών, τελικά, σχεδιάζει το περίγραμμα της ατομικής μας μεταμόρφωσης στην πάροδο του χρόνου, στην πορεία από τη νεότητα στην ενηλικίωση και τη φθορά. Υπ’ αυτήν την

έννοια, το έργο του είναι ένας καθρέφτης όπου ο καθένας μπορεί να αναζητήσει και ίσως να βρει κομμάτι του εαυτού του, αν μπορέσει να κοιτάξει χωρίς φόβο στην προσωπική του άβυσσο, όπως είδα να κοιτάζει ένα κορίτσι τις μικρές κατοπτρικές οθόνες των κινητών σε ένα από τα αστικά τοπία του καλλιτέχνη».