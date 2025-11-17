Προβολή ταινιών μικρού μήκους και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά 7-11 ετών

Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της ΑΜΚΕ Άνασσα «Μικροί Ενδυματολόγοι επί το έργον!» προσκαλεί παιδιά ηλικίας 7-11 ετών σε ένα ταξίδι δημιουργίας και γνώσης, όπου η τέχνη της ενδυματολογίας ζωντανεύει μέσα από δύο ταινίες μικρού μήκους με στοιχεία stop motion animation. Οι ταινίες, διάρκειας 5 λεπτών η κάθε μία, παρουσιάζουν τη σημασία του ενδύματος, αναδεικνύοντας πώς η ενδυματολογία αντικατοπτρίζει κοινωνικές συνθήκες, ταυτότητες και πολιτισμικές αλλαγές.

Παράλληλα, τα παιδιά συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, όπου εξερευνούν τη θέση της ενδυματολογίας στις παραστατικές τέχνες, ανακαλύπτουν τη σύνδεση παραστατικών και εικαστικών τεχνών και εκφράζονται μέσα από κατασκευές με αντισυμβατικά και ανακυκλώσιμα υλικά, συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνικές με ιστορικά στοιχεία.

Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στην καλλιτεχνική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην κατανόηση των κοινωνιολογικών και πολιτισμικών διαστάσεων της ένδυσης, ενισχύοντας τη δημιουργική σκέψη και την αισθητική ευαισθησία.

Μέσα από την τέχνη της ενδυματολογίας, τα παιδιά μαθαίνουν ότι κάθε ρούχο αφηγείται ιστορίες, διαμορφώνει κοινωνικές ταυτότητες και συνδέει το παρελθόν με το παρόν των παραστατικών και εικαστικών τεχνών.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στα παιδιά και θα πραγματοποιηθεί από τον Νοέμβριο 2025 έως τον Ιούνιο 2026 σε πολιτιστικές δομές στην Αττική, στα Κουφονήσια και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν. ΑΓΑΙΟΥ, ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ