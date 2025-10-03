Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων συνδιοργανώνουν το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων «3», στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πλατεία Κατεχάκη του Βενετσιάνικου λιμανιού των Χανίων, την Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει τη Σουίτα του για πιάνο "Πέντε Μικροί Λαϊκοί Χοροί" και δύο έργα του με τίτλο «Εξομολογήσεις Ι και ΙΙ». Ο εξαιρετικός Άγγλος μουσικός Tom Rogerson, συνεργάτης του Brian Eno, με την πιανιστική δεξιοτεχνία και τα φωνητικά του θα αποδώσει μέρη από το σόλο έργο του. Η ιδιαίτερα αναγνωρισμένη Νεοϋορκέζα Kelly Moran θα παρουσιάσει το νέο της έργο, κομμάτια από το άλμπουμ της «Ultraviolet» και άλλες συνθέσεις της.

