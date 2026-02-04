ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΚΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Tο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, διοργανώνουν ένα μοναδικό Μουσικό Γκαλά «Ελπίδας και Αγάπης» με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Alvise Caselatti, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 20.30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Caselatti, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δημιουργώντας ένα εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, ύμνο στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι.

Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi θα συνοδεύσουν με τις φωνές τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική.

Μια βραδιά όπου η δύναμη της μουσικής συναντά την προσφορά και μετατρέπεται σε πράξη αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής, καθώς όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Για πληροφορίες και εισιτήρια: www.megaron.gr