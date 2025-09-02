“Μουσικοχορευτικοί δρόμοι της Κισάμου”

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.) συνδιοργανώνει με τον Δήμο Πλατανιά και τον Δήμο Κισάμου και σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης συναυλία με τίτλο "Ταξιδεύοντας στους ήχους και τα ζάλα της Κισάμου" στο Πέτρινο θέατρο Νωπηγείων, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:30.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στα εκατό (100) χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Η συγκεκριμένη δράση μελετά, προβάλλει και αναδεικνύει την ιδιαίτερη μουσικοχορευτική παράδοση της Κισάμου και ειδικότερα τον κισαμίτικο συρτό, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί επίσημα ως αγαθό άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την πορεία αυτού του καλλιτεχνικού είδους από το χθες στο σήμερα και τις προοπτικές για το αύριο.

Προτάσσεται ο ρόλος της τοπικής μουσικοχορευτικής παράδοσης ως ουσιαστικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης ευρύτερα της επαρχίας Κισάμου και των δύο δήμων – Κισάμου και Πλατανιά.

Δίνεται βήμα ενεργής συμμετοχής σε νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι συνδράμουν εθελοντικά στη δράση.

