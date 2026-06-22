MuSifanto 2026 – 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στη Σίφνο 

Το MuSifanto – 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ανοίγει το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Σίφνο. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με θέμα Μουσική για όλουςξεδιπλώνεται σε αυλές μοναστηριών, πλατείες και μονοπάτια από τις 29 Ιουνίου ως τις 6 Ιουλίου 2026.

Το 2026 συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου, που δημιούργησε ο Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» χάρη στην έμπνευση της μουσικοπαιδαγωγού Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου Καρόρη. Η Φραγκίσκη πίστευε στη χαρά που δίνει η μουσική, όχι μόνο σε όσους τη διδάσκονται, αλλά και σε εκείνους που μαθαίνουν να την απολαμβάνουν. «Η μουσική δεν έχει στεγανά», συνήθιζε να λέει. Άνοιγε το παράθυρο να την γνωρίσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Και κυρίως τα παιδιά, τα παιδιά του νησιού της, τα παιδιά των νησιών, στα οποία τον χειμώνα η ζωή θέτει σημαντικούς περιορισμούς και δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να ακούσουν αξιόλογους μουσικούς.

Με τη θεματική Μουσική για όλους, το MuSifanto γιορτάζει τη χαρά της συνακρόασης και της συνεργασίας. Διαμορφώνει ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους, που μαθαίνουν μουσική και έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν από εκλεκτούς ερμηνευτές, να τους ακούσουν και να συμπράξουν μαζί τους. Εστιάζει στην κοινωνική διάσταση με συνέργειες που περιλαμβάνουν την τοπική κοινωνία και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Δημιουργεί μια μουσική κοινότητα, με κοινούς στόχους και αισθητική, που προσκαλεί, συμπεριλαμβάνει και προσφέρει πολιτιστικά ερεθίσματα.

Tο πρόγραμμα του MuSifanto 2026 αρχίζει με την επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου «Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη» με συμμετοχή παλιών και νέων μαθητών. Ακολουθεί η συναυλία για δύο τσέλα του C2 Cello Duo (Leslie Jones & Νόρα Καρακουσόγλου), το ρεσιτάλ κιθάρας του Duo Melis, (Αλέξης Μουζουράκης & Σουζάνα Πριέτο) και του D&A GuitarDuo (Δημήτρης Κουρζάκης & Άγγελος Μπότσης), η συναυλία για βιολί και πιάνο με τη Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε και τον Ούβε Μάτσκε και η συναυλία του Harris Lambrakis Quartet.

Η χορωδία του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας ACG Community Choir, υπό τη διεύθυνση της Έφης Μηνακούλη,κατεβαίνει στο νησί και τραγουδάει μαζί με παιδιά από το δημοτικό σχολείο της Σίφνου. Τραγουδάει όμως και στο MuSifanto Εν Πλω, στο πλοίο της γραμμής, για όσους ταξιδέψουν από το Λαύριο προς τη Σίφνο.Τέλος, ο Μουσικός Περίπατος στο μαγευτικό μονοπάτι, που συνδέει την Απολλωνία με το Κάτω Πετάλι, αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές του Φεστιβάλ.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις εντάσσεται η παρουσίαση του βιβλίου «Το τραγούδι της εποχής μας» των Γιώργου Παπαπαύλου & Κλωντ Λωράν, καθώς και δύο εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής: έργα των παιδιών που πήραν μέρος στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής 2026, που είχε προκηρύξει ο Σύνδεσμος, με θέμα «Η θάλασσα που τραγουδάει», καθώς και έργα των μαθητών που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά-καλλιτεχνικά προγράμματα του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου «Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη».

Η μουσική εκπαίδευση βρίσκεται στον πυρήνα τόσο της ίδρυσης, όσο και της ύπαρξης του Συνδέσμου και του MuSifanto. Τα πρωινά στο νησί κινούνται στους ρυθμούς των σεμιναρίων των μουσικών οργάνων, της χορωδίας και της κιθαριστικής ορχήστρας, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα. Διακεκριμένοι σολίστ και καθηγητές διδάσκουν στα σεμινάρια, που κορυφώνονται με δύο πανηγυρικές συναυλίες με τη συμμετοχή των σπουδαστών.

Είσοδος ελεύθερη για όλες τις συναυλίες και δράσεις.

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