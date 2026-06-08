ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ 

Η Νεφέλη Φασούλη ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις 21:00, για να τραγουδήσει και φέτος πως «όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα ’ρθει». Μαζί με την μπάντα της, στήνει μια καλοκαιρινή φιέστα γεμάτη ανοιχτωσιά, καθαρό αέρα, φως και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στο γνώριμο και το καινούργιο.

Με καινούργια τραγούδια, παλιότερες αγαπημένες στιγμές, ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, η Νεφέλη Φασούλη δημιουργεί την ιδανική μουσική έξοδο του καλοκαιριού: λίγο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι, λίγο πριν η πόλη παραδοθεί οριστικά στη διάθεση των διακοπών.

Η ξεχωριστή της σκηνική παρουσία, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ενώνει διαφορετικές μουσικές αναφορές και η φρέσκια, προσωπική της ματιά στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι υπόσχονται μια βραδιά με ένταση, συναίσθημα και πολλή χρυσόσκονη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

INFO

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 95.8M, 102FM