Η καθιερωμένη αρχιτεκτονική δράση OPEN HOUSE Thessaloniki επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε πάνω από 70 κτίρια και να συμμετάσχει σε πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Open House THESSALONIKI 2025 είναι η PRODEA investments, η οποία στηρίζει κάθε χρόνο τη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προάγοντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για το μέλλον των πόλεων.

Ακόμα το ΟΗΤ 2025 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το OPEN HOUSE Thessaloniki είναι μια εκδήλωση που καλεί το κοινό να γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη μέσα από την αρχιτεκτονική της, ανοίγοντας κτίρια και χώρους που συνήθως δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν δωρεάν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από εθελοντές, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα κτίρια της πόλης, να μάθουν για την αρχιτεκτονική τους αξία και να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 95.8FM