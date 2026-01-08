Μουσικό θεατρικό Αναλόγιο

"Όταν ο Σεφέρης συνάντησε τον Νερούδα"

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την περσινή sold-out παράσταση, το Μουσικοθεατρικό Αναλόγιο που είναι βασισμένο σε μια φανταστική συνάντηση των δύο μεγάλων ποιητών,καιεπαναλαμβάνεται για μία μόνο παράσταση. Οι τρεις καλλιτέχνες,θα ζωντανέψουν επί σκηνής αυτή τη φανταστική συνάντηση και θα ξεδιπλώσουν την ιστορία μέσα από πρωτότυπα κείμενα και επιλεγμένα τραγούδια των Λεωνίδα Ζώρα, Μίκη Θεοδωράκη, Αργύρη Κουνάδη, Αλέκου Ξένου, Νέστορα Ταίηλορ, Paul Dessau, Wolfgang Fortner, Peter Lieberson (σε α’ παρουσίαση στην Ελλάδα), ώστε να μας ταξιδέψουν στον κόσμο της ιδιοφυΐας τους που μόνο ένα βραβείο Νόμπελ μπορεί να τιμήσει: Σεφέρης 1963 Νόμπελ Λογοτεχνίας. Νερούδα 1971 Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν γνωρίζουμε αν ποτέ συναντήθηκαν. Το έργο τους συναντήθηκε μέσα από την κοινή χρονικά ποιητική και πολιτική τους καριέρα. Ένα είναι σίγουρο ότι ο Σεφέρης και ο Νερούδα μέτρησαν τη ζωή τους πάνω στους στίχους τους., σύλληψη - Μezzo Soprano, κείμενα - σκηνική επιμέλεια - αφήγησηπιάνο«Σχέδια για ένα καλοκαίρι» (1949-1950) Αργύρης Κουνάδης (1924-2011) Τα κάρβουνα μες στην ομίχλη Άνθη της πέτρας Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές, Επιφάνια 1937 (Απόσμασμα) Raven in Memoriam Ε.Α.Ρ (απόσπασμα) «Η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά» (1956) Λεωνίδας Ζώρας (1905-1987) Δεν θέλω τίποτε άλλο Στο περιγιάλι το κρυφό Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές Λίγο ακόμα Εδώ τελειώνουν τα έργα της Θάλασσας Μουσικός επίλογος «Επιφάνια 1937» (1960) Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021) Κράτησα τη ζωή μου «3 Τραγούδια» (1966) Αλέκος Ξένος (1912-1995) Άρνηση «Νέκυια» Μονόλογος για μεσόφωνο και πιάνο (1999) Νέστωρ Ταίηλορ (1963)“Canto General” (1972) Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021) Nuestra tierra (απόσπασμα) “Drei Gesänge” (1974 - απόδοση Erich Arendt) Paul Dessau (1894-1979) Bombardement Triumph “Farewell” (1981) Wolfgang Fortner (1907-1987) Desde el fondo de ti Amo del amor de los marineros Ya no se encantaran mis ojos en tus ojos “Neruda Songs” (2005) Peter Lieberson (1946-2011) Si no fuera porque tus ojos tienen color de luna… No estés lejos de mí un solo día, porque como… Amór mío, si muero y tú no mueres…