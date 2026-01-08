Όταν ο Σεφέρης συνάντησε τον Νερούδα
Ένα μουσικοθεατρικό αναλόγιο βασισμένο σε μια φανταστική συνάντηση των δύο μεγάλων ποιητών.
Μουσικό θεατρικό Αναλόγιο
"Όταν ο Σεφέρης συνάντησε τον Νερούδα"
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΜετά την περσινή sold-out παράσταση, το Μουσικοθεατρικό Αναλόγιο που είναι βασισμένο σε μια φανταστική συνάντηση των δύο μεγάλων ποιητών, Γιώργου Σεφέρη και Πάμπλο Νερούδα, επαναλαμβάνεται για μία μόνο παράσταση. Οι τρεις καλλιτέχνες, Ιωάννα Βρακατσέλη, Μάγδα Μαυρογιάννη και Δημήτρης Γιάκας θα ζωντανέψουν επί σκηνής αυτή τη φανταστική συνάντηση και θα ξεδιπλώσουν την ιστορία μέσα από πρωτότυπα κείμενα και επιλεγμένα τραγούδια των Λεωνίδα Ζώρα, Μίκη Θεοδωράκη, Αργύρη Κουνάδη, Αλέκου Ξένου, Νέστορα Ταίηλορ, Paul Dessau, Wolfgang Fortner, Peter Lieberson (σε α’ παρουσίαση στην Ελλάδα), ώστε να μας ταξιδέψουν στον κόσμο της ιδιοφυΐας τους που μόνο ένα βραβείο Νόμπελ μπορεί να τιμήσει: Σεφέρης 1963 Νόμπελ Λογοτεχνίας. Νερούδα 1971 Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν γνωρίζουμε αν ποτέ συναντήθηκαν. Το έργο τους συναντήθηκε μέσα από την κοινή χρονικά ποιητική και πολιτική τους καριέρα. Ένα είναι σίγουρο ότι ο Σεφέρης και ο Νερούδα μέτρησαν τη ζωή τους πάνω στους στίχους τους. «Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά» Γ. Σεφέρης Συντελεστές: Ιωάννα Βρακατσέλη, σύλληψη - Μezzo Soprano Μάγδα Μαυρογιάννη, κείμενα - σκηνική επιμέλεια - αφήγηση Δημήτρης Γιάκας, πιάνο Πληροφορίες παράστασης: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 Ώρα: 20:00 Διάρκεια 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 11521 Αθήνα Εισιτήρια: 15, 12 ευρώ (ανέργων, φοιτητικό, ΑΜΕΑ) Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 6755226 Κρατήσεις: https://www.ticketservices.gr/event/mmb-otan-o-seferhs-synanthse-ton-neroyda-2026/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μελοποιημένη ποίηση Γιώργου Σεφέρη (1900-1971) «Σχέδια για ένα καλοκαίρι» (1949-1950) Αργύρης Κουνάδης (1924-2011) Τα κάρβουνα μες στην ομίχλη Άνθη της πέτρας Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές, Επιφάνια 1937 (Απόσμασμα) Raven in Memoriam Ε.Α.Ρ (απόσπασμα) «Η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά» (1956) Λεωνίδας Ζώρας (1905-1987) Δεν θέλω τίποτε άλλο Στο περιγιάλι το κρυφό Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές Λίγο ακόμα Εδώ τελειώνουν τα έργα της Θάλασσας Μουσικός επίλογος «Επιφάνια 1937» (1960) Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021) Κράτησα τη ζωή μου «3 Τραγούδια» (1966) Αλέκος Ξένος (1912-1995) Άρνηση «Νέκυια» Μονόλογος για μεσόφωνο και πιάνο (1999) Νέστωρ Ταίηλορ (1963) Μελοποιημένη ποίηση Πάμπλο Νερούδα (1904-1973) “Canto General” (1972) Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021) Nuestra tierra (απόσπασμα) “Drei Gesänge” (1974 - απόδοση Erich Arendt) Paul Dessau (1894-1979) Bombardement Triumph “Farewell” (1981) Wolfgang Fortner (1907-1987) Desde el fondo de ti Amo del amor de los marineros Ya no se encantaran mis ojos en tus ojos “Neruda Songs” (2005) Peter Lieberson (1946-2011) Si no fuera porque tus ojos tienen color de luna… No estés lejos de mí un solo día, porque como… Amór mío, si muero y tú no mueres…
