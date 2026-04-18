“Πάθη από τον έρωτα” με τη Μυρτώ Παπαθανασίου και τον Θεόδωρο Κίτσο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τη διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον δεξιοτέχνη των οργάνων της παλαιάς μουσικής Θεόδωρο Κίτσο, σε μια συναυλία αφιερωμένη στη γέννηση της μουσικής έκφρασης των παθών, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 20:30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

«Μοίρα κακή κι αντίδικη, τυραννισμένη μοίρα / ποια πάθη απού τον έρωτα, ποιες πίκρες δεν επήρα;» — ο στίχος του Χορτάτση από την Ερωφίλη συνοψίζει με μοναδική πυκνότητα τον κόσμο των συναισθημάτων που αναδύεται στην αυγή του 17ου αιώνα. Την ίδια δραματική ένταση και εσωτερική σύγκρουση αποτυπώνει η μουσική του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και των συγχρόνων του, σε μια εποχή όπου η μουσική αναζητά νέους τρόπους να εκφράσει τον άνθρωπο και τα πάθη του.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ο περίφημος Θρήνος της Αριάδνης, από την όπερα Arianna (1608), ένα από τα πλέον συγκλονιστικά έργα του πρώιμου μπαρόκ. Η μουσική του, που προκάλεσε βαθιά συγκίνηση ήδη από την πρώτη παρουσίασή της, αποτυπώνει με πρωτόγνωρη δύναμη την εγκατάλειψη, την απελπισία και την ανθρώπινη ευθραυστότητα.

Στο ίδιο εκφραστικό σύμπαν εντάσσονται και έργα των Τζούλιο Κατσίνι, Στέφανο Λάνδι, Ζιγκισμόντο ντ’Ίντια, Τζιοβάννι Τζιρόλαμο Καψμπέργκερ, καθώς και των Σεττίμια και Φραντσέσκα Κατσίνι, που αναδεικνύουν τη νέα, τολμηρή μουσική γλώσσα της εποχής, όπου ο λόγος και η μουσική συνυπάρχουν σε μια δραματική, σχεδόν θεατρική ενότητα.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από σόλο έργα για λαούτο και θεόρβη του Αλεσσάντρο Πιτσινίνι, προσφέροντας στιγμές εσωτερικότητας και λεπταίσθητης δεξιοτεχνίας, ενώ η ερμηνεία της Μυρτώς Παπαθανασίου, μιας από τις σημαντικότερες ελληνίδες λυρικές καλλιτέχνιδες της διεθνούς σκηνής, υπόσχεται να αναδείξει στο έπακρο τη δραματουργική ένταση και τη συναισθηματική ακρίβεια του ρεπερτορίου.

Μια βραδιά αφιερωμένη στα πάθη του έρωτα και στη γέννηση μιας νέας μουσικής έκφρασης, εκεί όπου η τέχνη αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας.

Πρόγραμμα

Έργα των:

Giulio Caccini

Alessandro Piccinini

Claudio Monteverdi

Stefano Landi

Sigismondo d’India

Giovanni Girolamo Kapsberger

Settimia Caccini

Francesca Caccini

Συντελεστές

Μυρτώ Παπαθανασίου Υψίφωνος Ι Θεόδωρος Κίτσος Λαούτο, Θεόρβη, Μπαρόκ κιθάρα

Τιμές εισιτηρίων

10 € (εκπτωτικά) • 16 € • 25 €

