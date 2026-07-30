SERIFOS SUNSET RACE 2026

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Ένα μοναδικό αθλητικό διήμερο επιστρέφει στις Κυκλάδες

Το SERIFOS SUNSET RACE, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις των Κυκλάδων, επιστρέφει στη Σέριφο για 12η χρονιά το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026, με αγώνες δρόμου, κολυμβητικούς αγώνες, παιδικές δράσεις και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 2025, όπου η διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, το Serifos Sunset Race επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικό, με εμπλουτισμένο πρόγραμμα και στόχο να φιλοξενήσει ακόμη περισσότερους αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 2.500 αθλητές και επισκέπτες επιλέγουν τη Σέριφο σε περίοδο off season για να ζήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό, διακοπές και αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχουν οι αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων, που θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Με αφετηρία την παραλία της Βαγιάς, οι συμμετέχοντες θα τρέξουν δίπλα στη θάλασσα προς τον κόλπο του Κουταλά, διασχίζοντας τις εντυπωσιακές παραλίες της Βαγιάς, του Γανέματος και του Κουταλά, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της περιοχής και την άγρια ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.

Η τελετή έναρξης της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Άνω Χώρας Σερίφου, με μουσική, χορό και κεράσματα από τα τοπικά καταστήματα.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η δράση μεταφέρεται στη θάλασσα, με τους κολυμβητικούς αγώνες 750μ, 1.500μ και 3.000μ στον πανέμορφο κόλπο του Λιβαδιού με τους κολυμβητές να έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν σε καταγάλανα νερά και σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά σκηνικά του Αιγαίου. Από το ίδιο σημείο θα πραγματοποιηθούν και οι παιδικοί αγώνες κολύμβησης.

Οι αγώνες δρόμου και κολύμβησης διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος και στα δύο αθλήματα, με ξεχωριστή κατάταξη και ειδικές εκπτώσεις συμμετοχής.

Serifos Sunset Race goes plastic free!

Για ακόμη μία χρονιά, το Serifos Sunset Race αποτελεί Πρεσβευτή του προγράμματος SeaChange Greek Islands του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις Κυκλάδες.

Η ομάδα του Ιδρύματος θα βρίσκεται στη Σέριφο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, υλοποιώντας περιβαλλοντικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στην καλλιέργεια αλλαγής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η διοργάνωση συνεχίζει τη μετάβασή της σε ένα πλήρως plastic free event, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας όλα τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων και συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του προγράμματος SeaChange Greek Islands.

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.serifosrace.com και δηλώστε συμμετοχή επιλέγοντας τα αγωνίσματα που σας ενδιαφέρουν.

Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες δρόμου θα παραλάβουν το επίσημο τεχνικό T-Shirt της διοργάνωσης, ενώ οι συμμετέχοντες στους κολυμβητικούς αγώνες θα λάβουν το συλλεκτικό κολυμβητικό σκουφάκι του Serifos Sunset Race.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8, ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ