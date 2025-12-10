ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Όπερα-Μπαλέτο σε Δύο Πράξεις

(Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Σαίξπηρ)

Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας είναι ένα από τα πιο φημισμένα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ.

Κεντρικό του θέμα η σύζευξη του έρωτα με το όνειρο και την ψευδαίσθηση.

Μια νύχτα με ερωτισμό, πρόσφορη για όνειρα, μια αθέατη πλευρά της πραγματικότητας διαδραματίζεται σε ένα δάσος στα περίχωρα της Αθήνας.

Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας

Μουσική Διεύθυνση: Βασίλης Χριστόπουλος

Ο συνθέτης Περικλής Κούκος συνομιλεί για την Όπερα με τον καθηγητή μουσικολογίας του ΕΚΠΑ και αρχιμουσικό Νίκο Μαλλιάρα.

Ο πιανίστας Δημήτρης Κούκος θα ερμηνεύσει το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, Σουίτα για σόλο πιάνο.

Κυριακή 14/12/2025, 20:30μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Aίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Τιμή εισιτηρίου 5€ - www.more.com