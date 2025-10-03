Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους - Πρόληψη παντού!

Φέτος το Pink The City, έρχεται ανανεωμένο, δίνοντας αυτή τη φορά ραντεβού στη καρδιά του κέντρου της Πάτρας, την Πλατεία Γεωργίου Α’!

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, ετοιμάζεται για 13η συνεχόμενη χρονιά να στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Τη Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 καλούμε όλους και όλες στο Pink The City 2025, να συντονίσουμε τα βήματά μας, φορώντας τα ροζ t-shirt, και να γίνουμε όλοι μέρος της μεγαλύτερης περιφερειακής συμμετοχικής διοργάνωσης που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλο το κοινωνικό σύνολο. Από τις 10:30 π.μ. θα συγκεντρωνόμαστε με μουσική, δρώμενα και πολλές εκπλήξεις, ενώ η κυκλική πορεία θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ. και θα καταλήξει και πάλι στην πλατεία Γεωργίου Ά.

Η διαδρομή μας φέτος θα διασχίσει την οδό Μαιζώνος, θα κατηφορίσει την οδό Γούναρη, θα διασχίσει τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, θα στρίψει και θα διασχίσει ανοδικά τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου και θα καταλήξει ξανά στην πλατεία Γεωργίου μέσω της Μαιζώνος.

Η διαδρομή λοιπόν αλλάζει, αλλά ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος – να διαδώσουμε παντού το μήνυμα της πρόληψης, βάφοντας την πόλη ροζ!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Πάτρας