Πολιτιστική Διαδρομή 2026- Κύκλοι Πολιτισμού στον Δήμο Αιγάλεω

Ο καθιερωμένος πολιτιστικός θεσμός, που κάθε χρόνο γεμίζει το Αιγάλεω με μουσική, θέατρο, χορό και δημιουργική έκφραση, ανοίγει φέτος νωρίτερα το πρόγραμμά του, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο εξωστρέφειας και πολιτιστικής δραστηριότητας που θα εκτείνεται από το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο.

Αγαπημένοι Καλλιτέχνες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Φορείς και οι Δημοτικές Ομάδες του Αιγάλεω ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ανοιχτό σε όλους.

Η φετινή διεύρυνση της Πολιτιστικής Διαδρομής σηματοδοτεί μια νέα δυναμική για τον θεσμό, ενισχύοντας την παρουσία του πολιτισμού στην καθημερινότητα της πόλης και δημιουργώντας περισσότερες στιγμές συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής.

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό, η συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο ή με συμβολικό αντίτιμο.

Παράλληλα, στις εκδηλώσεις με Ελεύθερη Είσοδο θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, ενισχύοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής θα υλοποιηθούν δράσεις υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, αναδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός εκφράζεται όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά και μέσα από τον σεβασμό, τη φροντίδα και την ευθύνη απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.

Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής 2026 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.aigaleo.gr/2026/06/09/politistiki-diadromi-2026/