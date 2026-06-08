Οι Q Violins ανεβαίνουν στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 21:00, παρουσιάζοντας το νέο τους show ODYSSEA Project II. Μετά το απόλυτο sold out του ODYSSEA Project I, το διεθνές τρίο μουσικών συνεχίζει ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι που εξελίσσεται δυναμικά, συνδέοντας διαφορετικούς ήχους, πολιτισμούς και επιρροές.

Οι Q Violins, μια ταλαντούχα οικογένεια μουσικών, ένας πατέρας και οι γιοι του, με κοινή σκηνική διαδρομή και βαθιά σύνδεση με το βιολί, επιστρέφουν με μια πιο ώριμη και προσωπική πρόταση, στην οποία η μουσική γίνεται γλώσσα επικοινωνίας, μνήμης και εξέλιξης. Το ODYSSEA Project II φωτίζει τη σύνδεση, τη δύναμη της οικογένειας και τη διαδρομή που διαμορφώνει την καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

Με διεθνή παρουσία και σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, οι Q Violins παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις και νέες δημιουργίες, όπου ο ήχος του βιολιού γίνεται αφετηρία για ιστορίες, εικόνες και συναισθήματα. Η ενέργεια, η δεξιοτεχνία και η ιδιαίτερη μουσική τους ταυτότητα συνθέτουν μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και τη λεπτότητα.

Το ODYSSEA Project II αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο αυτής της διαδρομής, εξελίσσοντας τον ήχο των Q Violins με φυσικότητα και αυτοπεποίθηση, διατηρώντας ζωντανό το στοιχείο του ταξιδιού που τους χαρακτηρίζει. Η παραγωγή είναι της Ksenos Music Productions.

INFO

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

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