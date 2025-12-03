«Rays of Love» – Ρεσιτάλ Πιάνου με τους N. Venner & C. Yonas

Η YRIART σας προσκαλεί στο ρεσιτάλ πιάνου «Rays of Love», με τους διακεκριμένους πιανίστες Νίκο Βέννερ και Χρήστο Γιώνα, το οποίο θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Αγάπης, ως ένας μουσικός στοχασμός πάνω στις πολλαπλές όψεις της αγάπης — ρομαντική, πνευματική, ανθρώπινη. Οι δύο σολίστ, μέσα από ένα λαμπερό πρόγραμμα που διατρέχει τέσσερις αιώνες μουσικής δημιουργίας, θα φωτίσουν το πιάνο ως όργανο έκφρασης του πάθους και της ψυχής.

Η μουσική διαδρομή του «Rays of Love» είναι μια αναζήτηση της εσωτερικής λάμψης που γεννά η αγάπη — από τον λυρισμό του Chopin και του Liszt έως τη μυστικιστική φλόγα του Scriabin και την ποιητική ορμή του Debussy. Σε έναν χώρο μοναδικής ακουστικής και κατανυκτικής ατμόσφαιρας, η συναυλία προσκαλεί το κοινό να βιώσει μια εμπειρία εσωτερικής αρμονίας και πνευματικής ανάτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Μέρος 1ο: Νίκος Βέννερ

Jean-Philippe Rameau: Les Cyclopes

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in E minor, K.98

Joseph Haydn (1732–1809): Piano Sonata in D major, Hob. XVI:37

Frédéric François Chopin: Nocturne in C-sharp minor, Op. 27 No. 1

Frédéric Chopin (1810–1849): Polonaise in F-sharp minor, Op. 44

Franz Liszt (1811–1886): Grandes Études de Paganini No. 6 in A minor, S.141

Μέρος 2ο: Χρήστος Γιώνας

Alexander Scriabin: Étude Op. 2 No. 1 in C-sharp major

Alexander Scriabin: Prelude-Nocturne Op. 9 (for solo left hand)

Alexander Scriabin: Étude Op. 42 No. 4 in F-sharp major

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 in F minor, Op. 52

Franz Liszt: Nocturne – Liebestraum No. 3 in A-flat major

Franz Liszt: Concert Étude No. 3 – Un Sospiro in D-flat major

Claude Debussy: L’Isle Joyeuse L.106

Βιογραφικά Καλλιτεχνών:

Νίκος Βέννερ



Ο Νίκος Βέννερ είναι διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας, γνωστός για την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική του πορεία και τις διακρίσεις του σε εθνικούς και διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Εθνικό Ωδείο αποκτώντας Δίπλωμα Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο από το Ωδείο Ι. Συγγελάκη το 2018 μελετώντας με τον διεθνούς φήμης πιανίστα και παιδαγωγό Δημήτρη Τουφεξή. Είναι απόφοιτος του Deree – the American College of Greece και του Open University της Μ. Βρετανίας με πτυχίο Bachelor of Arts in Music, τιμηθείς με τη διάκριση Magna cum Laude και το Outstanding Senior Achievement Award για την εξαιρετική του καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Master’s in Music Performance) στη Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας (Royal Conservatoire of Scotland), λαμβάνοντας υποτροφία από το Ίδρυμα A.G. Leventis Foundation. Έχει βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως το V Encontro Internacional de Piano de Sardoal (2ο Βραβείο), το ISCART Piano Competition στην Ελβετία (2ο Βραβείο), το International Moscow Competition (2ο Βραβείο), καθώς και το Panhellenic UNESCO Piano Competition (2ο Βραβείο). Το 2022, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο κύρους της Τάξης των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στη κατηγορία Piano Performance.

Χρήστος Γιώνας

Ο Χρήστος Γιώνας είναι διακεκριμμένος Ελληνο-Αυστραλός πιανίστας και συνθέτης, γνωστός για τις υψηλού επιπέδου πιανιστικές ερμηνείες και την ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες και απέκτησε το Δίπλωμα Σολίστ Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο το 2016 με τη πιανίστα και παιδαγώγό Μπεττυ Γαϊτάνου-Μπαρζούκα. Είναι τελειόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών με International Baccalaureate και απόφοιτος του Deree – The American College of Greece (ACG), όπου εμβάθυνε στις πιανιστικές του σπουδες με τον διεθνούς φήμης πιανίστα και παιδαγωγό Δημήτρη Τουφεξή, αποφοιτώντας με διπλά πτυχία Bachelor of Arts (Honors) και Bachelor in Music Performance. Αποφοίτησε με τον τίτλο Summa cum Laude και τιμήθηκε με το Deree Hood Award, το ανώτατο βραβείο του ιδρύματος, καθώς και με τα Outstanding Graduate Award (Music), Artistic Achievement Award και International Honors Award για την καλλιτεχνική του δραστηριότητα και την διεπιστημονική ακαδημαϊκή του επίδοση.

Η διεθνής εκπαίδευσή του περιλαμβάνει σπουδές στο University of Melbourne στην Αυστραλία στο Mozarteum University Salzburg στην Αυστρία, καθώς και στο Stanford University στις ΗΠΑ, όπου εμβάθυνε σε διεπιστημονικές σπουδές στη φιλοσοφία και τα μαθηματικά.

Ως σολίστ, έχει διακριθεί σε πολλούς εθνικούς και διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς, και έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές και πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Φιλολογικός Συλλογος “Παρνασσός”, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, το Mozarteum University στην Αυστρία, το Victoria College of the Arts στη Μελβούρνη, το Branner Hall στο Σαν Φρανσίσκο καθώς και η Vårdklockan Church στο νησί Gotland της Σουηδίας.

Για το έτος 2025, σε αναγνώριση της άρτιας καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, τιμάται με το Πιανιστικό Βραβείο “Ελένης Τιμ. Μυκονίου” της Τάξης Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών.

📅 Ημερομηνία: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2026 | Ώρα Προσέλευσης: 17:30 | Ώρα Έναρξης: 18:00

📍 Χώρος: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση, 10561, Αθηνα.

🎟️ Είσοδος Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Εξασφαλίστε την πρόσκλησή σας στελνοντας e-mail με το ονοματεπώνυμο και το αρ. τηλεφώνου σας στο studio@galaxy92.gr.