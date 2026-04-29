21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός – Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026

Στις 8 Μαΐου το μαθητικό – επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς

από το Junior Achievement Greece

10 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις θα διαγωνιστούν για την πρώτη θέση και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe / GEN-E 2026.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”, όπου θα πραγματοποιηθεί το μαθητικό-επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς, ο του Junior Achievement Greece. Στον Πανελλαδικό Τελικό, θα αναδειχθεί η Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση του 2026, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Τελικό JA Europe GEN-E 2026 που φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.





Τα πρωτότυπα προϊόντα/υπηρεσίες που δημιούργησαν περισσότερα από 2.500 παιδιά «επιχειρηματίες» στο πλαίσιο του προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση”, εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή του οργανισμού, η οποία, αφού εξέτασε αναλυτικά τα περισσότερα από 100 business plans των μαθητικών ομάδων από Γυμνάσια και Λύκεια όλης της Ελλάδας, επέλεξε τις 10 καλύτερες μαθητικές "επιχειρήσεις" που θα διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο και άλλες διακρίσεις.

Οι Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις που θα διαγωνιστούν στον φετινό 21ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό 2026, με αλφαβητική σειρά επωνυμίας, είναι οι εξής:

“Αἴθρα” από το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας

“Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» προσφέρει μια μοναδική και δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία. Δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες ηλικίας 15–21 ετών από όλη την Ελλάδα, προερχόμενους από διαφορετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, να μάθουν μέσα από μια βιωματική δράση. Οι συμμετέχοντες βρίσκουν έναν χώρο συνεργασίας, όπου αναπτύσσουν δεξιότητες, πειραματίζονται, κάνουν λάθη και μέσα από αυτά αποκτούν γνώση, εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Ο Πανελλαδικός Τελικός στις 8 Μαΐου αποτελεί ταυτόχρονα την κορύφωση αυτής της συναρπαστικής διαδρομής για την Ελλάδα και την αφετηρία της ευρωπαϊκής πορείας. Πάνω απ’ όλα, είναι μια γιορτή καινοτομίας, δημιουργικότητας και συμπερίληψης, όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της εικονική επιχείρηση.

Η διαδρομή αυτή θα ήταν αδύνατη χωρίς τη γνώση, την έμπνευση και την πολύτιμη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των εθελοντών μεντόρων του προγράμματος”, δήλωσε ο Βασίλης Λιακόπουλος, Υπεύθυνος του Προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση”.





Από το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, οι πιο ταλαντούχοι μαθητές και μαθήτριες «startuppers» από Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικά Σχολεία από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», θα πραγματοποιήσουν τις επίσημες παρουσιάσεις τους και στις 15:30 θα ξεκινήσει η Τελετή Βραβεύσεων παρουσία επίσημων προσκεκλημένων και Inspirational Mentors.

Tην Τελετή θα παρουσιάσει η Ελίνα Δελενίκα Υπεύθυνη Επικοινωνίας JA Greece. Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εικονικής Επιχείρησης 2026, θα απονεμηθούν τα βραβεία του προγράμματος «Company Junior», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου στις εξής επιχειρήσεις από τα Δημοτικά και Γυμνάσια σχολεία αντίστοιχα:

“Healthy Box” από τα Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σπύρο Μαγιάτη, Γραμματέα Δ.Σ. JA Greece, Co-founder & CTO Workable με θέμα "Δημιουργία αξίας & το Μέλλον της Επιχειρηματικότητας στην εποχή του AI".





Βραβεία Εικονικής Επιχείρησης 2026

Πέρα από τις 3 πρώτες θέσεις, τα βραβεία της Εικονικής Επιχείρησης 2026 που θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια του 21ου Πανελλαδικού Διαγωνισμού είναι τα εξής:

Public Choice Award 2026

Brand Awareness in Sustainability του Ομίλου Antenna

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στον θεματικό τομέα “Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στον θεματικό τομέα “Κοινωνική Υπευθυνότητα - Αλληλεγγύη”

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στον θεματικό τομέα «Ψηφιακές Τεχνολογίες - Τεχνητή Νοημοσύνη»





Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που ήταν υποψήφιο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά για το Νόμπελ Ειρήνης 2024-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες για το JA Greece και τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Τελικού JA Europe Gen-E 2026 στη Ρίγα, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.jagreece.org και www.gen-e.eu.



