Schubert 8 – Beethoven 5 Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου διευθύνει την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε δύο από τις πιο εμβληματικές συμφωνίες του ρομαντισμού. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Καμεράτα, παίζοντας σε όργανα εποχής, προσφέρει μια αυθεντική προσέγγιση στον ήχο των αρχών του 19ου αιώνα, μεταφέροντας το κοινό στην εποχή των ίδιων των συνθετών.

Αντιθέσεις και συγκλίσεις: Schubert και Beethoven

Η συναυλία συνδέει δύο μεγάλες συμφωνίες που, παρά τις αισθητικές τους διαφορές, μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: τη βαθιά συγκίνηση και την εκφραστική δύναμη.

Η «Ημιτελής Συμφωνία» του Φραντς Σούμπερτ (αρ. 8) ξεχωρίζει για τη λυρική μελαγχολία και την έντονα εσωστρεφή ποιότητά της, αποκαλύπτοντας έναν εσωτερικό κόσμο γεμάτο αγωνία, ονειρικές μεταβάσεις και ποιητική σιωπή. Ο Σούμπερτ, αν και δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη συμφωνία αυτή, δημιούργησε δύο μέρη που θεωρούνται αριστουργήματα της ρομαντικής έκφρασης.

Αντίθετα, η Πέμπτη Συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν είναι μια εξωστρεφής κραυγή δύναμης και νίκης. Το εμβληματικό τετράτονο μοτίβο που ανοίγει το έργο αποτελεί ίσως τη διασημότερη μουσική φράση στην ιστορία, και εξελίσσεται σε έναν ύμνο του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στη μοίρα και τις αντιξοότητες.

Ένα ηχητικό ταξίδι με αυθεντικά μέσα

Η Καμεράτα, πιστή στη φιλοσοφία της ιστορικής ερμηνείας, ερμηνεύει τα έργα με τα ίδια όργανα και τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι συνθέτες της εποχής. Έγχορδα με εντέρινες χορδές, παλαιά πνευστά και ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο αναδεικνύουν λεπτομέρειες, χρώματα και δυναμικές που πολλές φορές χάνουνται στις σύγχρονες εκτελέσεις. Η καθοδήγηση του Γιώργου Πέτρου υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή, εκφραστική και δραματική ανάγνωση των δύο συμφωνιών.

Πρόγραμμα

Franz Schubert, Συμφωνία αρ. 8 σε σι ελάσσονα, D759 «Ημιτελής»

Ludwig Van Beethoven, Συμφωνία αρ. 5 σε ντο, έργο 67

Συντελεστές

Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Πέτρου

Πληροφορίες για τη συναυλία, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/schubert-8-beethoven-5kamerata-orchistra-ton-filon-tis-mousikis/

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων

10 € (εκπτωτικό) ● 15 € ● 24 € ● 30 € ● 38 € ● 46 € ● 55 €

Eισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr