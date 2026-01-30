Σίμος Παπάνας – Σίμον Τρπτσέσκι

Δύο κορυφαίοι σολίστ σε έναν διάλογο υψηλής δεξιοτεχνίας

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται δύο σημαντικούς σολίστ, τον βιολονίστα Σίμο Παπάνα και τον πιανίστα Σίμον Τρπτσέσκι [Simon Trpčeski] σε μια σύμπραξη που υπόσχεται ερμηνείες με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό βάρος.

Γεννημένος στα Σκόπια, ο Σίμον Τρπτσέσκι θεωρείται αναμφίβολα ο σημαντικότερος πρεσβευτής της χώρας του στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Η εντυπωσιακή διεθνής του πορεία περιλαμβάνει εμφανίσεις με κορυφαίες ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι Φιλαρμονικές της Νέας Υόρκης και του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και οι Συμφωνικές του Σικάγου και της Βοστώνης. Αντίστοιχα λαμπρές είναι και οι ευρωπαϊκές του συνεργασίες, μεταξύ άλλων με την Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ, τη Φιλαρμονική και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, καθώς και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας.

Στην εμφάνισή του στο Μέγαρο, συμπράττει με τον ιδιοφυή βιολονίστα και συνθέτη Σίμο Παπάνα, κορυφαίο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα επιτυχημένο καλλιτεχνικό διευθυντή της. Πολυσχιδής μουσικός, στενός συνοδοιπόρος του διεθνούς φήμης Ντάνιελ Χόουπ με πλήθος κοινών εμφανίσεων ανά τον κόσμο, ο Σίμος Παπάνας κινείται με την ίδια άνεση στο ρεπερτόριο του 19ου και του 20ού αιώνα όσο και στη μπαρόκ και προκλασική μουσική, ερμηνεύοντας άλλοτε με σύγχρονο όργανο και άλλοτε με μπαρόκ βιολί.

Το πρόγραμμα της βραδιάς σκιαγραφεί μια συναρπαστική διαδρομή από το κλασικό, απέριττο ύφος του Μότσαρτ έως τον ώριμο ρομαντισμό των Μπραμς και Φρανκ, εμπλουτισμένη με δεξιοτεχνικές και εκφραστικές αναφορές στον Γκρηγκ και τον Κράισλερ. Μια συνάντηση μια συνάντηση δύο μουσικώς ιδιοσυγκρασιών με ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπου η τεχνική αρτιότητα συναντά την ερμηνευτική ωριμότητα.

Πρόγραμμα

W. A. Mozart Ι Σονάτα σε μι ελάσσονα, K. 304

Johannes Brahms Ι Σονάτα αρ. 2 σε λα μείζονα, έργο 100

Fritz Kreisler Ι Πρελούδιο και Αλλέγκρο στο στιλ του Pugnani

Edvard Grieg Ι Σονάτα αρ. 3 σε ντο ελάσσονα, έργο 45

Συντελεστές

Βιολί: Σίμος Παπάνας

Πιάνο: Σίμον Τρπτσέσκι

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/simos-papanas-simon-trptseski/

Τιμές εισιτηρίων

8 € (εκπτωτικά) • 12 € • 18 €

