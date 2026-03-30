“Sir John Eliot Gardiner Constellation Choir and Orchestra”

Μια πνευματική ανάταση με το Πασχαλινό Ορατόριο του Μπαχ

Ο Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, ένας από τους σημαντικότερους μαέστρους της παλαιάς μουσικής, ολοκληρώνει το Φεστιβάλ της Άνοιξης την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με ένα πρόγραμμα βαθιά κατανυκτικό αποκλειστικά με έργα Μπαχ, που παραπέμπουν στην ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης.

Ο Γκάρντινερ έχει σφραγίσει ανεξίτηλα την ιστορικά ενημερωμένη απόδοση των έργων του Μπαχ. Εμβληματική στιγμή της καριέρας του, το Bach Cantata Pilgrimage 2000: η μνημειώδης αναβίωση ολόκληρης της σειράς των εκκλησιαστικών καντάτες μέσα σε μια χρονιά, σε θρησκευτικούς χώρους ανά την Ευρώπη. Με το νεοσύστατο χορωδιακό και οργανικό σύνολο Constellation, που ίδρυσε με έδρα τη γενέτειρά του, το Σπρίνγκχεντ του Ντόρσετ, ο Γκάρντινερ συνεχίζει την αποστολή του περνώντας και από το Μέγαρο. Συμπράττουν οι σολίστ Hilary Cronin , ElineWelle, JonathanHanley και Jack Comerford.

Τα τρία έργα του προγράμματος συνθέτουν μια πνευματική διαδρομή: η καντάτα Οι ουρανοί αγάλλονται! Χαίρει η πλάσις (BWV 31) γράφτηκε για την Κυριακή του Πάσχα του 1715· η καντάτα Μείνον μεθ' ημών (BWV 6) πρωτοπαίχτηκε τη Δευτέρα του Πάσχα του 1725, μόλις μια ημέρα μετά την πρώτη παρουσίαση του Πασχαλινού ορατόριου· και το ίδιο το Πασχαλινό Ορατόριο (BWV 249), όπως το γνωρίζουμε σήμερα μετά την αναθεώρηση του 1738. Λίγες μέρες πριν από το ορθόδοξο Πάσχα, η θρησκευτική μουσική του λουθηρανού Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ προσφέρει την ευκαιρία για μια ιδιαίτερη πνευματική ανάταση.

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, το Φεστιβάλ της Άνοιξης ολοκληρώνεται με τη συγκλονιστική μουσική του Μπαχ από έναν εμβληματικό μαέστρο.

Πρόγραμμα

Johann Sebastian Bach

Καντάτα Der Himmel lacht! die Erde jubiliert, BWV 31

Καντάτα Bleib bei uns, denn es will Abend werden, BWV 6

Πασχαλινό ορατόριο, BWV 249

Συντελεστές

Υψίφωνος Hilary Cronin

Άλτο Eline Welle

Τενόρος Jonathan Hanley

Βαθύφωνος Jack Comerford

The Constellation Choir and Orchestra

Μουσική διεύθυνση Sir John Eliot Gardiner

