Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι “Το μέλλον της ανθρωπότητας”

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟΙ ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Το μέλλον της ανθρωπότητας (The future of humanity)

Δελφοί, Παρασκευή 3 – Σάββατο 4 Ιουλίου 2026

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας

κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα



Με τη συμμετοχή διεθνούς ακτινοβολίας, πρωτοπόρων επιστημόνων από τους χώρους της αστροφυσικής, της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών θα πραγματοποιηθούν οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι στην αίθουσα «Φρύνιχος» του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στους Δελφούς την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 3/7 στις 17.30 και θα ολοκληρωθεί την επόμενη ημέρα με στρογγυλή τράπεζα.

Οι Δελφοί, ένας από τους πλέον εμβληματικούς τόπους του αρχαίου ελληνικού στοχασμού, διατηρούν έως σήμερα ακέραιη την πνευματική τους ακτινοβολία. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με καταστατικό στόχο την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνευματικού πόλου στους Δελφούς, αποτελεί μοναδικό χώρο στην Ελλάδα για τη συστηματική διερεύνηση της σημασίας της ανθρωπιστικής σκέψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Π.Κε.Δ. εγκαινίασε το 2023 τους Πρώτους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι συνεχίστηκαν με τους Δεύτερους το 2024 και τους Τρίτους το 2025.Το 2026 ακολουθούν οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι με θέμα «Το μέλλον της ανθρωπότητας».

Το πρόγραμμα από την έναρξη της υλοποίησής του τέθηκε υπό την αιγίδα της τότε Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και συνεχίζει υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ.Κωστόπουλου.

Ομιλητές :

Markus Gabriel, Πανεπιστήμιο Βόννης

Marcello Ienca, Technical University of Munich (TUM)

Ofrit Liviatan, Πανεπιστήμιο Harvard

Abraham Loeb, Πανεπιστήμιο Harvard

Helen Margetts, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Lord Martin Rees, Πανεπιστήμιο Cambridge

Παναγιώτης Ροϊλός, Πανεπιστήμιο Harvard

Lenart Skof, Science and Research Centre Koper τηςΣλοβενίας

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών Καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός, ιδρυτής του θεσμού των Δελφικών Διαλόγων και επιστημονικός επιμελητής τους, αναφέρει:

«Οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι αποτελούν προανάκρουσμα ενός καινούργιου πολιτιστικού θεσμού διεθνούς βεληνεκούς του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών: Το Σύγχρονο Μαντείο των Δελφών: Το Μέλλον της Ανθρωπότητας. Πρωτοπόροι και εξαιρετικά επιδραστικοί επιστήμονες από τους χώρους της αστροφυσικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της ιατρικής καθώς επίσης και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών θα διερευνήσουν πώς οι εξελίξεις στις λεγόμενες θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπου και των κοινωνιών του.

Οι Δελφοί καθίστανται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα σύγχρονο μαντείο, το οποίο (χάρη κυρίως στην διαδικτυακή εκδοχή του) θα διακτινώνει σε παγκόσμιο επίπεδο όχι πια την θεόπνευστη, και εν πολλοίς ασαφή, μαντική ενόραση της Πυθίας, αλλά την επιστημονικά εδραιωμένη και στοχαστικά επεξεργασμένη γνώση της σύγχρονης ανθρωπότητας σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι θα διερευνήσουν μια σειρά σύνθετων ζητημάτων που αφορούν άμεσα στην νέα πραγματικότητα της εποχής την οποία διανύουμε και την οποία εδώ και δεκαπέντε χρόνια έχω ορίσει ως «νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό»— μεταξύ των οποίων και τα εξής ερωτήματα:

Πώς διαμορφώνεται η διαστημο-πολιτική σήμερα; Ποιες οι εξελίξεις στον αγώνα δρόμου αποικισμού του διαστήματος και τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της ανθρωπότητας, τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες και τον πλανήτη γη;

Πώς η σύγχρονη επιστήμη προσεγγίζει τα ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα μορφών εξωγήινης ζωής και νοημοσύνης; Πώς μπορούν να προστατευθούν τα όρια μεταξύ επιστημονικού ορθολογισμού και φαντασιακών αφηγημάτων συνωμοσιολογίας σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από ψευδείς, κατασκευασμένες ειδήσεις;

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως σύγχρονο μαντείο; Πώς μπορεί να συμβιώσει μαζί της η μέχρι τώρα νοούμενη ως ουσιαστικώς ανθρώπινη υπόσταση;

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τους μηχανισμούς και τους στόχους διακυβέρνησης στις σύγχρονες πολιτείες; Πώς μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της συμμετοχικότητας των πολιτών στην λήψη σημαντικών αποφάσεων, αλλά και ποιους κινδύνους ενδεχομένως εγκυμονεί για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις ελευθερίες των πολιτών;

Πώς η γνωσιακή τεχνολογία διαμορφώνει το μέλλον του πολιτισμού της πολιτικής αλλά και τους όρους και τις προτεραιότητες της πολιτιστικής πολιτικής;».

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