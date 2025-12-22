- the electro version -

Mixed Media Performance – Ιανουάριος 2026 – ΠΛΥΦΑ





Η performance The Land of Wanting More επιστρέφει στο ΠΛΥΦΑ τον Ιανουάριο του 2026 στην νέα της εκδοχή: με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική, ένα σώμα που πάλλεται και μια ακόμη πιο απελευθερωμένη προσέγγιση γύρω από την γυναικεία σεξουαλικότητα.

Μετά από τη sold out περσινή του παρουσίαση στο ΠΛΥΦΑ, την μετέπειτα μετατροπή του σε ταινία μικρού μήκους — με προβολές σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Beijing International Short Film Festival, το Filmfest Düsseldorf, το Rome Independent Film Festival, το Balkans Beyond Borders, κ.ά. — το έργο επιστρέφει στη σκηνή ως μια βιωματική και διαρκώς εξελισσόμενη εμπειρία.

Το The Land of Wanting More αποτελεί μια καλλιτεχνική έρευνα πάνω στην απενοχοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας, την επιθυμία, την ανάγκη και τη μνήμη. Το έργο αντλεί υλικό από προσωπικές αφηγήσεις, αυτοσχεδιασμούς, ταινίες και θεωρητικές αναφορές, ενώ η δραματουργία του συντίθεται ως ένα μωσαϊκό λόγου, κίνησης, ήχου και εικόνας. Οι θεατές προσκαλούνται σε ένα τοπίο όπου η αφήγηση είναι ρευστή και η επιθυμία δεν παρουσιάζεται ως στερεότυπο, αλλά ως πολιτική και υπαρξιακή πράξη.

Στη νέα εκδοχή της παράστασης η θεατρικότητα μετασχηματίζεται αποκτώντας πιο “συναυλιακά” χαρακτηριστικά. Η ζωντανή ηλεκτρονική μουσική σύνθεση του Στράτου Στεριανού ως ενεργό σώμα της παράστασης δημιουργεί έναν χώρο όπου ένταση, ήχος, σώμα και επιθυμία συνενώνονται.

Η παράσταση θέτει ερωτήματα γύρω από την έκθεση, το τραύμα, την ηδονή, τη βία και τη δύναμη της αυτοδιάθεσης. Η γυναικεία σεξουαλικότητα παρουσιάζεται όχι ως “θέμα”, αλλά ως πεδίο εμπειρίας, σύγκρουσης και χειραφέτησης.

Μια γιορτή της επιθυμίας, αλλά και μια βαθιά βουτιά στα σκοτεινά, αντιφατικά και εύθραυστα σημεία της.

(Προειδοποίηση: η παράσταση περιλαμβάνει αναφορές και περιγραφές σεξουαλικής βίας.)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σύνθεση – Ερμηνεία: Μαριάννα Ράντου

Συνεργάτιδα σκηνοθέτις: Ηλιάνα Καλαδάμη

Δραματουργική συνεργασία: Χαρά Γιώτα

Επιμέλεια κίνησης: Σαμπίνα-Ανδρέα Άλλεν

Ζωντανή μουσική σύνθεση, μουσικός επί σκηνής: Στράτος Στεριανός

Σκηνογραφία – Γραφιστική επιμέλεια: Μαίρη Βασιλάκη

Κινηματογράφηση: Αλέξανδρος Ζήλος

Παραγωγή – Επικοινωνία: Librart Performing Arts Ensemble



Στο βίντεο εμφανίζονται οι: Ναταλία Σουίφτ, Χαρά Γιώτα, Έλενα Βακάλη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Κατερίνα Φασσέα, Μαρία Καραπαναγιώτου, Νίκη Ρουσομάνη, Μαίρη Βασιλάκη, Σεμίνα Μπομπότα, Σαμπίνα-Ανδρέα Άλλεν, Μαριάννα Μίαρη Freistuck, Πηνελόπη Μαμάη, Κατερίνα Μολφέση, Σίλια Μπαξεβάνη, Αλεξάνδρα Φωκά, Ευαγγελία Μέμμου, Κατερίνα Σωτηρίου, Αννέτα Χρυσίδου, Νάγια Δέσκα, Πατρίτσια Τόσκα, Έλενα Μπούρα, Αμαλία Διακάκη, Ηλιάνα Καλαδάμη, Ζωή Κουρτσοπούλου, Στέλλα Τζέκου, Κωνσταντίνα Βουλγαράκη, Βασιλική Γιαλαμπούκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος: ΠΛΥΦΑ, Κτήριο 7Γ – Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Ημερομηνίες: από 7/1, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη του Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 55 λεπτά

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/the-land-of-wanting-more





