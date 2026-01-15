To Εthno Hauntology έρχεται στον κινηματογράφο NEWMAN και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης 21 – 29 Ιανουαρίου

Το Ethno☰hauntology vol1 έρχεται στον κινηματογράφο NEWMAN και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης 21 - 29 Ιανουαρίου για να γεφυρώσει με ταινίες, υπερμεσικά έργα, εγκαταστάσεις και workshops τη Λατινική Αμερική με την Αθήνα, μέσα από τα «επίμονα φαντάσματα» της ιστορίας: τραύματα, καταπιεσμένες μνήμες και ακυρωμένες εκδοχές του μέλλοντος που επιστρέφουν και στοιχειώνουν το παρόν.

Βασισμένη στο ομώνυμο καλλιτεχνικό μανιφέστο που πρωτοδημοσιεύτηκε στο κινηματογραφικό περιοδικό Fantasma Material το Δεκέμβριο του 2024, η πρώτη αυτή διοργάνωση στην Αθήνα, εισαγάγει μια μεθοδολογία που συνομιλεί με τα στοιχειώματα του παρελθόντος μέσω της χρήσης του κινηματογράφου και της τέχνης ως τρόπο αναθεώρησης του χρόνου, του χώρου και της κοινωνικής πραγματικότητας. Με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 31 ταινίες από τη Λατινική Αμερική (οι περισσότερες σε ελληνική πρεμιέρα) στον κινηματογράφο NEWMAN και μια διευρυμένη έκθεση τέχνης με επίκεντρο την υπερμεσική εγκατάσταση Pabellón de Melancólicos στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Ethno☰hauntology vol1 λειτουργεί σαν ένα εργαστήριο εφαρμογής αυτής της μεθόδου σε ένα ζωντανό φεστιβάλ. Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθούν διαδικτυακά Q&A με τους δημιουργούς ή ειδικούς πάνω στο έργο τους.

Με ιδιαίτερη χαρά το πολυθεματικό φεστιβάλ ανακοινώνει δύο ξεχωριστούς καλεσμένους από τη Λατινική Αμερική: τον Καμίλο Ρεστρέπο (Camilo Restrepo) και τον Αλεχάντρο Αλόνσο (Alejandro Alonso Estrella). Δύο σημαντικές φωνές του σύγχρονου λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου, με έργο διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο που δοκιμάζει τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης, θα βρίσκονται στην Αθήνα αυτόν τον Ιανουάριο για το Ethno☰hauntology vol1.

Οι Special Guests

Καμίλο Ρεστρέπο | Masterclass: Τρίτη 27/ 01, Q&A Δευτέρα 26/01 @ NEWMAN

Ο Καμίλο Ρεστρέπο (Camilo Restrepo) γεννήθηκε στο Μεντεγίν της Κολομβίας το 1975 και ζει στη Γαλλία από το 1999. Δημιουργεί ταινίες στο σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, της περφόρμανς και του πειραματικού κινηματογράφου.

Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις, ανάμεσά τους την Αργυρή Λεοπάρδαλη (Pardino d’Argento) στο φεστιβάλ του Λοκάρνο το 2015 και το 2016, καθώς και το βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας (Best Opera Prima) στη Berlinale το 2020, ενώ επίσης έχουν επιλεγεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Quinzaine des cinéastes του Φεστιβάλ των Καννών, το New Directors / New Films, τη Viennale, καθώς και τα φεστιβάλ του Τορόντο, του Ρότερνταμ και Νέας Υόρκης. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, έχει εργαστεί ως επισκέπτης ομιλητής σε ιδρύματα όπως το Art Institute of Chicago, το Harvard University και η κινηματογραφική σχολή Elías Querejeta Zine Eskola στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου είναι προσκεκλημένος διδάσκων στο δημιουργικό τμήμα και επιβλέπων/μέντορας πρότζεκτ από το 2020.

Στο πλαίσιο του Ethno☰hauntology vol.1, ο Καμίλο Ρεστρέπο θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας του La impresión de una guerra (2015) τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στον κινηματογράφο NEWMAN. Επίσης θα δώσει masterclass την Τρίτη 27 Ιανουαρίου φωτίζοντας τις μεθόδους με τις οποίες η κινηματογραφική πράξη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναμέτρησης με τον χρόνο, τη μνήμη και την κοινωνική πραγματικότητα.

Αλεχάντρο Αλόνσο | Q&A Παρασκευή 23 / 01 @ NEWMAN

Ο Αλεχάντρο Αλόνσο (Alejandro Alonso Estrella) είναι Κουβανός σκηνοθέτης και φωτογράφος, απόφοιτος της International Film and Television School (EICTV) στο Σαν Αντόνιο ντε λος Μπάνιος. Το έργο του εξερευνά περιοχές όπου η σχέση με την ιστορία, τον θάνατο, τα όνειρα και τις ουτοπίες θέτει υπό κρίση τις βεβαιότητές μας για το «πραγματικό».

Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε περισσότερες από τριάντα χώρες και σε φεστιβάλ όπως τα IDFA, IFF Rotterdam, Visions du Réel, DOK Leipzig, Cinéma du Réel, Mar del Plata, Winterthur, Ji.hlava, Clermont Ferrand, έχοντας συγκεντρώσει πολλά σημαντικά βραβεία.

Από το 2017 έως το 2019, συντόνισε το Master’s Program in Alternative Cinema που διοργανώνει η EICTV, με την οποία συνεχίζει να συνεργάζεται ως διδάσκων. Επιμελείται εργαστήρια σκηνοθεσίας στο Instituto de Cine de Madrid και στο Master’s Program in Documentary Film του Lens School of Visual Arts στη Μαδρίτη .

Ο Αλεχάντρο Αλόνσο θα βρεθεί στην Αθήνα για το φεστιβάλ και θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας του Abisal (2021) την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στον κινηματογράφο NEWMAN.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνίες φεστιβάλ:

21-29 Ιανουαρίου 2026

Τόποι Διεξαγωγής:

Newman Cinema - Σεβαστουπόλεως 117, Αμπελόκηποι (Μετρό Πανόρμου)

22-28 Ιανουαρίου

Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Φωκίωνος Νέγρη 42

21-24, 26 & 27 Ιανουαρίου | 12:00–20:00

Μεγάλο Φ / Αίθριο (είσοδος από Φωκίωνος Νέγρη)





