Το Piandaemonium στο Piano Days 2026

Μια πλούσια και πολυεπίπεδη μουσική εμπειρία υπόσχεται το μοναδικό παγκοσμίως πιανιστικό σύνολο Piandaemonium στην πρώτη του εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο Piano Days την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου στις 21.00.

Το Piandaemonium προσκαλεί το κοινό σε ένα πολυπιανιστικό ηχητικό ταξίδι σε διαφορετικές εποχές, αισθητικές και τόπους με οδηγό 120 δάχτυλα πάνω σε 528 πλήκτρα. Τα έργα που θα ακουστούν έχουν γραφτεί ή διασκευαστεί ειδικά για το σύνολο.

Στο In C Lines 6x2 του Σάββα Τσιλιγκιρίδη δοκιμάζονται οι μινιμαλιστικές ηχητικές ικανότητες του συνόλου, σε ένα έργο με ρυθμική ορμή που παραπέμπει στο ροκ. Το Old Jazz Memories του Νικόλα Αναδολή ενεργοποιεί τις μνήμες μας από αριστουργηματικά τραγούδια της τζαζ. Με τις 4 Μινιατούρες μεταφερόμαστε σε έναν ηχητικό κόσμο που μόνο η ευρηματική χρήση των έξι πιάνων μπορεί να ενεργοποιήσει. Η Musical Suite του Χρίστου Παπαγεωργίου αναμοχλεύει μνήμες από τις ελληνικές και ξένες δημοφιλείς παραδόσεις, σε έναν ήχο που εκμεταλλεύεται τις βαθιές εκφραστικές δυνατότητες του πιανιστικού παιξίματος.

Το μουσικό «πανδαιμόνιο» συμπληρώνουν επιλεγμένα μέρη από τις τρεις σουίτες Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σεργκέι Προκόφιεφ που μας μεταφέρουν στον γεμάτο πάθη κόσμο των Καπουλέτων και Μοντέκων σε μεταγραφή του Θόδωρου Κοτεπάνου, Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του έργου Pianoscuro, που έγραψε για το σύνολο ο διεθνώς αναγνωρισμένος ελληνοαμερικάνος George Tsontakis (Γιώργος Τσοντάκης).

Piandaemonium:

Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Στέφανος Θωμόπουλος, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου, Κώστας Χάρδας

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ώρα έναρξης 21.00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης)

Προπώληση εισιτηρίων: https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3817