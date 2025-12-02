Χριστούγεννα στο Μέγαρο : Les Arts Florissants: Ορατόριο των Χριστουγέννων

Με το βλέμμα στραμμένο στο ουράνιο φως της Θείας Γέννησης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 20:30 το σπουδαίο σύνολο Les Arts Florissants και τον διακεκριμένο σκωτσέζο μαέστρο Paul Agnew , σε μια από τις κορυφαίες θρησκευτικές συνθέσεις όλων των εποχών: το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο (BWV 248) του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Ο Agnew, διεθνώς αναγνωρισμένος για την αυθεντική και ευαίσθητη ερμηνευτική του προσέγγιση στην παλαιά μουσική, διευθύνει το φημισμένο γαλλικό σύνολο οργάνων εποχής και τη χορωδία Les Arts Florissants, που ίδρυσε το 1979 ο θρυλικός William Christie. Το σύνολο παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς για την ερμηνεία έργων του μπαρόκ ρεπερτορίου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις καντάτες 1, 3, 5 και 6 από το μεγαλοπρεπές ορατόριο του Μπαχ, συνδυάζοντας θρησκευτική κατάνυξη και θεατρική ένταση. Ένα έργο εορταστικό και λυρικό, που τιμά την ιερότητα των Χριστουγέννων μέσα από τον πολυφωνικό πλούτο, τις ζωντανές απαγγελίες και τις δυναμικές κορυφώσεις.

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ του διεθνούς μπαρόκ στερεώματος, σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής.

Πρόγραμμα

JOHANN SEBASTIAN BACH

Καντάτες 1, 3, 5 & 6 από το Ορατόριο των Χριστουγέννων, BWV 248

Συντελεστές

Σολίστ

Miriam Allan, σοπράνο

Georgia Burashko, μέτζο σοπράνο

Nick Pritchard, τενόρος

Bastien Rimondi, τενόρος

Andreas Wolf, μπάσος

Χορωδία & Ορχήστρα Les Arts Florissants

Μουσική διεύθυνση: Paul Agnew

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου:

https://www.megaron.gr/events/events-list/?kyklos%5B%5D=xristougenna-sto-megaro

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων

11 € (εκπτωτικά) • 16 € • 26 € • 34 € • 42 € • 52 € • 60 €

Xορηγοί Επικοινωνίας

ΕΡΤ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9, ΚΟSMOS 93.6.

Eισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr

Πληροφορίες

http :// www.megaron.gr

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens